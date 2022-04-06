ما هي عملة البيتكوين وكيف تعمل؟

تطورت عملة بيتكوين، العملة المشفرة الأولى والأكثر قيمة، من تجربة هامشية إلى واحدة من أهم التجارب في التمويل العالمي.

ما هو البيتكوين؟

تمثل عملة البيتكوين شكل من أشكال النقد الرقمي الذى يلغي الحاجة إلى السلطات المركزية مثل البنوك أو الحكومات. بدلاً من ذلك، تستخدم عملة البيتكوين شبكة إنترنت من نظير إلى نظير لتأكيد عمليات الشراء مباشرة بين المستخدمين.

تم إطلاقها في عام 2009 من قبل مطور غامض معروف باسم ساتوشي ناكاموتو. كانت عملة البيتكوين أول وأغلى مشارك في فئة الأصول الناشئة المعروفة باسم العملات المشفرة.

كيف تعمل عملة البيتكوين؟

كل بيتكوين هي ملف مخزّن في محفظة رقمية على جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي. لفهم كيفية عمل العملة المشفرة، من المفيد فهم هذه المصطلحات:

سلسلة الكتل “بلوكشين”: يتم تشغيل البيتكوين بواسطة كود مفتوح المصدر يُعرف باسم blockchain ، الذي ينشئ سجلًا عامًا مشتركًا للمعاملات المنظمة في “كتل” يتم “ربطها” معًا لمنع التلاعب. تنشئ هذه التقنية سجلاً دائمًا لكل معاملة، توفر طريقة لكل مستخدم من مستخدمي بيتكوين للعمل بنفس الفهم لمن يمتلك ماذا.

المفاتيح الخاصة والعامة: تحتوي محفظة بيتكوين على مفتاح عام ومفتاح خاص، يعملان معًا للسماح للمالك ببدء المعاملات توقيعها رقميًا. هذا يفتح الوظيفة المركزية للبيتكوين – نقل الملكية بأمان من مستخدم إلى آخر.

تعدين البيتكوين: يتحقق المستخدمون على شبكة بيتكوين من المعاملات من خلال عملية تُعرف باسم التعدين، وهي مصممة لتأكيد أن المعاملات الجديدة متوافقة مع المعاملات الأخرى التي تم إكمالها في الماضي. يضمن ذلك عدم قدرتك على إنفاق عملة بيتكوين لا تملكها أو عملة قد أنفقتها سابقًا.

كيف تجني عملة البيتكوين المال؟

يتم إنشاء عملات البيتكوين الجديدة كجزء من عملية تعدين البيتكوين، حيث يتم تقديمها كمكافأة مربحة للأشخاص الذين يقومون بتشغيل أنظمة الكمبيوتر التي تساعد في التحقق من صحة المعاملات.

عمال مناجم البيتكوين – المعروفين أيضًا باسم “العقد” – هم أصحاب أجهزة الكمبيوتر عالية السرعة التي تؤكد بشكل مستقل كل معاملة، وتضيف “كتلة” كاملة من المعاملات إلى “السلسلة” المتنامية باستمرار، التي تتمتع بسلسلة كاملة وعامّة دائمة بسجل لكل معاملة بيتكوين.

يتم الدفع لعمال المناجم بعملة البيتكوين مقابل جهودهم، مما يحفز الشبكة اللامركزية على التحقق بشكل مستقل من كل معاملة. تقلل هذه الشبكة المستقلة من المعدنين أيضًا من فرصة تسجيل الاحتيال أو المعلومات الخاطئة، حيث يحتاج غالبية المعدنين إلى تأكيد صحة كل كتلة من البيانات قبل إضافتها إلى سلسلة الكتل، في عملية تُعرف باسم “إثبات العمل”.

جديد وحصريًا

يمكنك الآن شراء أجمل وأحدث الإكسسوارات الذهبية عبرموقع niswa.ae – الموقع الأول لبيع القطع الذهبية في الوسط العربي. اطقم ذهب ناعمة أو فخمة | أقراط ذهب فخمة بجميع الأشكال | أساور ذهبية رائعة بكامل التفاصيل.

هل يوجد شركات تسمح بعمليات البيع والشراء بعملة البيتكوين؟

لسنوات عديدة، كانت فكرة أن الشركات المتداولة علنًا قد تشتري عملة البيتكوين لاحتياطياتها كانت فكرة مضحكة، حيث تم اعتبار العملة المشفرة الأعلى تقلبًا للغاية بحيث لا يمكن لأي عمل جاد أن يتبناها.

فى السنوات الأخيرة، تهافتت الشركات والمستثمرين على تحويل أموالهم إلى عملة البيتكوين والسماح بتداولها من خلال عمليات الشراء فى الشركات بما في ذلك Microsoft و Wikipedia و Amazon حيث يشجعون عملائهم على شراء المنتجات باستخدام عملة البيتكوين، وذلك للحفاظ على قيمة أموالهم من الضياع خاصة فى أوقات التضخم.