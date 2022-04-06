عراقي بعمر 103 يتزوج للمرة الثالثة في حياته

شهدت ناحية سومر العراقية التي تبعد حوالي 180 كيلو مترًا عن العاصمة العراقية بغداد حفل زفاف نادر لمسن عراقي يبلغ من العمر 103 سنوات، يدعى مخليف فرهود المنصوري.

وحضر حفل الزفاف عددٌ كبيرٌ من أقارب المسن العراقي الذي لديه 10 أبناء الذين عبّروا عن سعادتهم بتفاؤل مخليف وحبه للحياة.

وقال نجله عبد السلام إن والده طلب منه البحث عن عروس له للمرة الثالثة بعد عودة زوجته الثانية إلى منزل أهلها بسبب المشكلات التي وقعت بينها وبين والده في نهاية العام الماضي، ولم تعد منذ ذلك الحين.

وأشار إلى أن العروس التي تزوجها والده من مواليد 1985، وأوضح أن هذا الزواج الثالث لوالده المولود عام 1919، والثاني منذ وفاة والدته في العام 1999.

يذكر أن عام 2020 سجل حالة زفاف مشابهة للمعمر الأردني عارف عطية الجداية الذي تزوج مرة جديدة بعمر 103 سنوات.

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