ابل تطلق تحديث iOS 15.5 التجريبي – وهذا هو الجديد!

قامت ابل بإطلاق النسخة التجريبية الأولى من تحديث iOS 15.5 لهواتف الايفون و iPadOS 15.5 لأجهزة الايباد، هذا التحديث لا يحمل أي مزايا كبرى وإنما تحسينات بسيطة.

الإشارة إلى تطبيق موسيقى جديد من ابل

في ملفات التحديث هناك إشارات إلى قدوم تطبيق جديد من ابل للموسيقى الكلاسيكية خصيصاً، وقد اتضحت الإشارات تلك في الكود الخاص بتطبيق Apple Music بالرغم من أن التطبيق المنتظر لم يتم إطلاقه بعد.

وكانت ابل قد استحوذت على خدمة بث الموسيقى الكلاسيكية Primephonic عام 2021 على أمل دمجها داخل خدمة بث الموسيقى الخاصة بها Apple Music، لكن فيما يبدو أنها ستكون في تطبيق منفصل.

تطبيق المحفظة

في تطبيق المحفظة في قسم ابل باي كاش هناك زران في الواجهة الرئيسية: زر “إرسال Send” وزر “طلب Request” لسهولة إدارة الأموال مباشرة من محفظتك.



خاصية Universal Control

خاصية التحكم الشامل Universal Control سوف تستوجب التحديث إلى iOS 15.5 و iPadOS 15.5 و macOS Monterey 12.4 وإلا لن تعمل مع الإصدارات الأقدم.



كما نرى فإن التحديث الجديد يحتوي على إضافات وتعديلات بسيطة مقارنةً بالتحديثات السابقة مثل تحديث iOS 14.5 الذي صدر مؤخراً.