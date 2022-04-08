فرقة بينك فلويد تغني مع فنان أوكراني جريح

تطلق فرقة بينك فلويد ذائعة الصيت -الجمعة- أغنية جديدة بهدف جمع تبرعات مالية مساهمة منها في الإغاثة الإنسانية لمتضرري الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتتعاون فرقة الروك البريطانية في الأغنية مع مغن أوكراني يظهر في الفيديو كليب وكان قد أُصيب في إحدى المعارك بعد تخليه عن جولة عالمية ليقاتل دفاعاً عن بلاده.

وأوضح المغني وعازف الغيثار ديفيد غيلمور، أحد الأعضاء البارزين في بينك فلويد أنه علم أن الفنان الأوكراني “خليفنيوك” الذي أدى عروضا معه سابقاً، قد تخلى عن جولة أميركية مع “بومبوكس” وعاد إلى أوكرانيا للانضمام إلى القوات المحلية المدافعة ضد الهجوم الروسي.

وتابع غيلمور أنه شاهد بعد ذلك مقطع الفيديو على إنستغرام، حيث يقف الفنان الأوكراني في ساحة في كييف ويغني وسط صمت مدينة لا توجد بها حركة مرور أو ضوضاء في الخلفية بسبب الحرب، ليتحدث غيلمور من ثم مع خليفنيوك أثناء وجوده في مستشفى في كييف حيث يتعافى من إصابته بشظايا قذيفة مورتر.

وتحدث النجم البريطاني عن تمام التعاون مع الفنان المصاب قائلاً إنه عزف له جزءاً من الأغنية عبر الهاتف وبارك له ذلك، ويأمل الفنانان أن يقدما شيئا بشكل مباشر مستقبلاً وفقاً لما ذكره ديفيد غيلمور على الموقع الإلكتروني لفرقة بينك فلويد.

وتجدر الإشارة إلى أن الأغنية المنفردة وعنوانها “هاي هاي..انهض”، تعد أول أغنية جديدة لفرقة بينك فلويد منذ قرابة 30 عاما، ويبرز فيها غناء المغني الأوكراني أندريه خليفنيوك من فرقة بومبوكس الأوكرانية والذي تم أخذه من أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

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