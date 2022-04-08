مميزات هامة قادمة لتطبيق خرائط جوجل للايفون وساعة ابل قريباً!

يعتبر تطبيق خرائط ابل هو تطبيق الخرائط الأفضل لمستخدمي الايفون وخاصةً في منطقة الشرق الأوسط، والآن تحضر جوجل تحسينات جديدة مهمة عبر تحديث جديد بهدف جعل استعراض الخرائط أفضل على كلٍ من الايفون وساعة ابل.

تتضمن التغييرات الجديدة التي تم إجراؤها على تطبيق خرائط جوجل إضافة تفاصيل أكثر للخرائط وعرض مخططات محسّنة للمباني بالإضافة إلى عرض مصابيح الشوارع وعلامات التوقف.

تلك الإضافات الجديدة مصممة خصيصاً لمساعدة المستخدمين الذين يسافرون إلى أماكن غير مألوفة لهم، ويجهلون معالمها وطرقها.

القيادة ليلاً في المناطق المجهولة والطرق المليئة بالسيارات قد تكون تجربة عصبية على حد تعبير جوجل التي قالت في بيان صحفي أنها تحاول جعل المستخدمين يكتشفون الأماكن والطرق المجهولة لهم بثقة أكبر.

جوجل ستطرح أيضًا مزيدًا من التغييرات لنظامي التشغيل iOS و CarPlay في مدن بعينها “خلال الأسابيع المقبلة”. وسوف تضمن تفاصيل أخرى مثل عرض الطرق، وعرض المسارات التي تتضمن طرقًا برسوم مرور تقديرية ، بناءً على عوامل مثل الوقت من الأسبوع وطرق الدفع. مبدئياً، ستتوفر الميزة الأخيرة تلك لـ 2000 طريق في الولايات المتحدة الأمريكية والهند واندونيسيا واليابان.

هناك أيضاً تحسينات في ويدجت الشاشة الرئيسية، ليتيح عرض طرقاً محددة وكذلك تحسين ويدجت البحث.

أيضاً بعد التحديث المنتظر لخرائط جوجل سيكون هناك تكامل أفضل مع الاختصارات Shortcuts و نظام البحث في الايفون والايباد سبوت لايت Spotlight وكذلك مع المساعد الصوتي سيري Siri الذي سيصبح بالإمكان سؤالها عن الاتجاهات.

فيما يتعلق بساعة ابل ونظام تشغيلها watchOS، سيكون بالإمكان عرض الاتجاهات على الساعة مباشرةً، وكذلك المباحة وعرض الاتجاهات بدون الاتصال بالايفون. أيضاً ستضيف ابل خيار يُسمى “العودة للمنزل” أو “Back to Home” لعرض الاتجاهات إلى موقع ثابت تقوم بتحديده كموقع المنزل.

من المنتظر بدء إطلاق تحديث خرائط جوجل خلال شهر إبريل الجاري، لذا قم بتحديث التطبيق عند إطلاق التحديثات القادمة.