حان الوقت للحصول على هاتف جديد – سامسونج تُسقط الدعم عن Galaxy S9 و S9 Plus

إذا كنت لا تزال تستخدم أي من هواتف Samsung Galaxy S9 أو Samsung Galaxy S9 Plus فربما قد يكون الوقت حان للحصول على هاتف جديد حيث قررت الشركة الكورية إنهاء الدعم بشكل رسمي عن هذه الهواتف.

كل من Galaxy S9 و Galaxy S9 Plus هي الهواتف الرائدة لعام 2018 نحن الآن في عام 2022 وهذا يعني أن فترة الدعم البرمجي لهذه الهواتف انتهت بالفعل.

سامسونج تنهي الدعم عن كل من Galaxy S9 و Galaxy S9 Plus

يمكنك القول أن شركة سامسونج أوفت بوعدها، ولكن حان الوقت للمضي قدماً وإزالة هذه الهواتف من قائمة الدعم البرمجي للشركة، وبالفعل أزالت شركة سامسونج الهاتفين من صفحة تحديثات الأمان الخاصة بها.

تم تخفيض معدل تلقي التحديثات إلى جدول التحديث الربع السنوي وهي الخطوة التي تتخذها الشركة الكورية مع جميع الهواتف الذكية التي تصل إلى عامها الأخير من الدعم البرمجي.

حصل الهاتفين على تحديث التصحيح الأمني لشهر مارس 2022 وهو آخر تحديث ستتلقاها هذه الهواتف من الشركة. جدير بالذكر أن كلا الهاتفين يعملان بواجهة One UI 2.5 المستندة على نظام أندرويد 10 وهذا يعني أنهما متأخران عن اللحق بالركب بفارق إصداران رئيسيان من نظام أندرويد.

بالفعل الملايين من المستخدمين قاموا بتحديث هواتفهم وتخلوا عن هذه الهواتف خلال الأشهر القليلة الماضية أو ربما قبل عام من الآن، ولكن إذا كنت لا تزال تمتلك أي من هذه الهواتف حتى الآن فيجب أن تعلم أن هذا هو الوقت المناسب للمضي قدماً واستبدال هاتفك القديم بهاتف من هواتف الجيل الحالي من أجل الحصول على الدعم البرمجي والتحديثات الأمنية اللازمة لحماية بياناتك.

هل يمكن الاستفادة من خصومات المقايضة؟

شركة سامسونج هي واحدة من الشركات المصنعة للهواتف الذكية التي تقدم خصومات حصرية وكبيرة على عمليات المقايضة عند استبدال الهاتف القديم بواحد أخر جديد ولكن للأسف هذه الميزة ليست متاحة بالفعل في جميع البلدان.

تقدم شركة سامسونج خصومات تصل إلى 270$ أو 300$ دولار أمريكي في حالة استبدال هاتفك القديم الذي أنهت عنه الشركة الدعم البرمجي بواحد أخر من هواتف الجيل الجديد مثل Galaxy S22 Ultra.

جاء كل من Galaxy S9 و Galaxy S9 Plus في عام 2018 بنظام أندرويد 8 ويحتويان بالداخل على معالج Exynos 9810 SoC ولديهما شاشة +QHD ويدعمان الشحن السريع بقدرة 15 وات ولديهما مستشعر خلفي لبصمات الأصابع.

على الرغم من مرور عدة أعوام على هذه الهواتف إلا أنهما لا يزالان يتمتعان بتصميم أنيق ومواصفات رائعة وهو شهادة على مدى إتقان شركة سامسونج لأجهزتها الذكية.