أفضل 3 برامج مجانية لتحويل ملفات PDF في عام 2022

في يومنا الحالي أصبحنا في أمس الحاجة إلى برامج تحويل الملفات والمستندات من وإلى تنسيق PDF لكي نتمكن من مشاركتها مع زملاءنا في العمل ولكي نضمن حقوق ملكيتنا لهذه الملفات قبل مشاركتها. لحسن الحظ أن هناك العديد من برامج تحويل PDF التي يمكننا العثور عليها على الإنترنت ولكنها للأسف الشديد ليست جميعها مجانية. ولكن لا داعي للقلق. في هذا التقرير سوف نقدم لكم ثلاث برامج مجانية لتحويل ملفات PDF التي ننصحكم باستخدامها والاعتماد عليها في أعمالكم اليومية.

1- WorkinTool PDF Converter

برنامج WorkingTool PDF Converter هو محول PDF جديد تم إطلاقه مؤخراً لسطح المكتب والذي يسمح لك بتحويل ملفات PDF إلى جميع التنسيقات الأخرى والتي من بينها ملفات الوورد والأكسل أو حتى إلى صور JPG والعديد من التنسيقات الأخرى.

ولكن كما ذكرنا لكم في المقدمة، يسمح لكم هذا البرنامج بتحويل أي من التنسيقات الأخرى إلى ملفات PDF لحمايتها وحماية حقوق ملكيتهم لها أو لكي تتمكنون من تحريرها والتعديل عليها أو لإضافة علامة مائية والعديد من الاستخدامات الأخرى.

برنامج WorkinTool PDF Converter برنامج آمن تماماً وموثوق من قِبل آلاف المستخدمين والمراجعين والشركة التي تقف وراء التطبيق هي WorkinTool وهي من الشركات الرائدة المتطورة المتخصصة في تطوير العديد من المنتجات والبرامج الأخرى. ستجد لهذه الشركة منتجات أخرى احترافية مثل برامج تحويل الفيديو ومحرر الصور وأدوات استعادة البيانات المحذوفة والعديد من المنتجات الأخرى التي تستهدف جميه فئات المستهلكين. جدير بالذكر أن البرنامج يحتوي على كم هائل من المزايا وكل هذا بشكل مجاني تماماً.

ما الذي يجعلنا نفضل WorkinTool PDF Converter؟

هذه هي أبرز مميزات وعيوب البرنامج والتي من بينها أهم الأسباب التي تدفعك لاستخدام WorkinTool PDF Converter:

المميزات:

واجهة نظيفة تجعلك تشعر بالراحة التامة أثناء التعامل مع البرنامج في عمليات التحويل

من السهل الاستخدام والتنقل في البرنامج ولا يحتاج إلى أي خبرة مُسبقة في التعامل مع البرامج

جميع مزايا ووظائف البرنامج مجانية 100% في وقت كتابتنا لهذه المراجعة

برنامج آمن تماماً ويضمن لك سرية وحماية جميع بياناتك الحساسة

وظائف شاملة تلبي مختلف احتياجات المستخدمين

العيوب:

بعض الوظائف مثل تحويل PDF إلى WEBP ليست مدرجة في البرنامج

كيفية استخدام WorkinTool PDF Converter

بعد أن وضحنا لكم أهم مميزات البرنامج دعونا نستعرض لكم بعض الخطوات السهلة والبديهية التي تساعدكم في معرفة كيفية استخدام البرنامج بكل سهولة.

بمجرد تشغيل البرنامج ستجد ثلاثة أزرار في الواجهة الرئيسية وهذه الأزرار هي “Convert to/from PDF” والتي تعني باللغة العربية “التحويل من وإلى PDF” – وز “Tool BOX” والذي يعني “مربع الأدوات” – وز “View&Edit” والذي يعني “المعاينة والتعديل”.

على سبيل المثال إذا كنت تريد تحويل ملف PDF إلى وورد فاتبع الخطوات التالية:

أولاً انقر فوق خيار “ Convert to/from PDF ”.

”. ثانياً انقر فوق خيار “ PDF to Word ” وابحث عن مسار ملف PDF على جهاز الكمبيوتر أو يمكنك سحبه وإفلاته في البرنامج مباشرةً.

” وابحث عن مسار ملف PDF على جهاز الكمبيوتر أو يمكنك سحبه وإفلاته في البرنامج مباشرةً. ثالثاً انقر فقط فوق زر “Convert”.

إذا نظرتم إلى العمود المتواجد في الجانب الأيمن فسوف تلاحظون وجود العديد من خيارات التحويل التي يمكنكم الاعتماد عليها بناءً على احتياجاتكم. فعلى سبيل المثال يمكنكم التحويل إلى PPT أو JPG أو HTML والعديد من الخيارات الأخرى.

جدير بالذكر أن البرنامج يدعم أيضاً “تحويل الدفعات” بمعنى أنك ستكون قادراً على تحويل العديد من الملفات في وقت واحد. فقط انقر فوق خيار “Add File” لكي تتمكن من رفع وتحميل الملف وبعد ذلك ستكون قادراً على تحويل الدفعات مرة واحدة.

وبالتالي إذا اتخذت قرارك النهائي بالاعتماد على برنامج WorkinTool PDF Converter فسوف تتأكد بنفسك أنك قادر على تحويل جميع ملفات PDF إلى التنسيقات التي تحتاجها بسهولة شديدة وفي خطوات معدودة خاصة وإذا كنت تريد تحويل الكثير من الملفات في وقت واحد.

هل تعتقد أن هذه هو كل شيء؟ حسناً، اسمح لي أن أخبرك ببعض المزايا الاحترافية الأخرى التي يتمتع بها هذا البرنامج الرائع. بجانب المزايا والوظائف التي تحدثنا عنها سلفاً منذ قليل، فيمكنك أيضاً ضغط ملفات PDF أو دمج العديد من ملفات PDF أو تقسيمها أو إضافة علامة مائية لضمان حقوق ملكيتك للملفات والعديد من الوظائف الاحترافية الأخرى التي تلبي كافة احتياجاتك. إذا كنت تريد معرفة كل شيء عن البرنامج فننصحكم بإلقاء نظرة على موقع WorkinTool.

2- Soda PDF

إذا كنت تريد توصية منا بأحد أفضل برامج تحويل ملفات PDF المجانية فيجب أن تلقي نظرة على برنامج Soda PDF والذي تم إطلاقه من قبل شركة رائدة في الحلول البرمجية وتطوير التطبيقات منذ أكثر من 15 عاماً. المحول الخاص بالشركة قادر على فعل كل شيء تحتاج إليه مع ملفات PDF الخاصة بك. يمكنك تحرير وإنشاء وضغط ودمج وتقسيم ملفات PDF بسهولة.

ولكن الجانب السلبي هو أنك ستجد أن جميع الوظائف معروضة أمامك في عمود أفقي واحد مما قد يتسبب في تشتيت ذهن بعض المستخدمين الجدد. أيضاً لن تتمكن من الاستفادة من جميع وظائف ومزايا البرنامج إلا لمدة 7 أيام فقط وبعد ذلك ستضطر إلى شراء البرنامج.

المميزات والعيوب

فيما يلي نستعرض لكم مميزات وعيوب برنامج Soda PDF:

المميزات:

معالجة قوية لملفات PDF

سريع في عملية تصدير الملفات

موثوق من قِبل شركة رائدة

يحافظ على جودة الملفات

العيوب:

الميزات جميعها مجانية لمدة 7 أيام فقط

المهام اليومية تتطلب الكثير من الوقت

من الصعب فهم الواجهة وقد تشعر قليلاً بالارتباك أثناء البحث عن وظائف البرنامج الأساسية

إرشادات استخدام برنامج Soda PDF

إليكم كيفية استخدام برنامج Soda PDF من أجل تحويل الملفات:

في الخطوة الأولى انقر فوق “Convert” وبعد ذاك اختر تصدير “Export.

في الخطوة الثانية اختر ما تحتاج له من القائمة واختر الصفحات التي تريد تحويلها وانقر فوق تحويل “Convert”.

3- Adobe Acrobat Pro DC

يمكنكم اعتبار برنامج Adobe Acrobat Pro على أنه استوديو شامل من الأدوات والوظائف والتطبيقات القائمة على الويب التي تدعم عرض ملفات PDF وإنشاؤها ومعالجتها وطباعتها وإدارتها بأي نحو ممكن. برنامج Adobe Acrobat Pro DC هو أحدث إصدار من برنامج Adobe والذي يُمكن الاعتماد عليه من أجل تحويل ملفات PDF بأي شكل ممكن. البرنامج على أعلى قدر من الأمان والموثوقية ويتمتع بمعايير صناعة راقية وموثوقة تضمن للمستخدم حماية بياناته ومعلوماته الشخصية.

ولكن الجانب السلبي أن مثله مثل برنامج Soda PDF حيث يمكنك استخدام جميع وظائفه والاستفادة من مميزاته لمدة 7 أيام فقط وبعد ذلك أنت مُضطر على الاشتراك في أي من خطط الدفع المميزات، ولكن الأسوأ من ذلك أن سعر البرنامج مرتفع جداً وبشكل مبالغ فيه.

مميزات وعيوب Adobe Acrobat Pro DC

فيما يلي نستعرض لكم أهم وأبرز مميزات وعيوب البرنامج:

المميزات:

يحتوي على خيارات تحويل PDF احترافية

يتمتع البرنامج بسمعة طيبة نظراً لأنه تابع لعلامة تجارية ضخمة

سهل الاستخدام وسريع في عملية التحويل

يسمح بتحرير الملفات ويحافظ على جودتها ببراعة

العيوب:

لا يمكن الاستفادة من مميزاته إلا لمدة 7 أيام فقط

سعر الخطط المدفوعة مرتفعة وبشكل مبالغ فيه

مساحة البرنامج كبيرة جداً بدون داعِ

لا يمكنك تحويل الملفات عبر الإنترنت

خطوات استخدام برنامج Adobe Acrobat Pro DC

فيما يلي نوضح لكم طرق استخدام برنامج Adobe Acrobat Pro DC من أجل تحويل الملفات:

في الخطوة الأولى قم بفتح الملفات التي تريد تحويلها بواسطة برنامج Adobe Acrobat Pro DC.

في الخطوة الثانية انقر فوق خيار “ File ” ثم اختر “ Export to ”.

” ثم اختر “ ”. في الخطوة الثالثة اختر التنسيق الذي تريد التحويل له.

ما هي الطريقة التي تفضل الاعتماد عليها؟

العديد من المستخدمين يفضلون عدم تنزيل أي برامج على أجهزتهم الشخصية والاكتفاء بالبرامج التي تسمح لهم بالقدرة على تحويل ملفات PDF عبر الإنترنت. إذا كنت من بين هؤلاء المستخدمين فستجد أن البرنامج الأول والثاني قادرين على مساعدتك في فعل ذلك دون أي عناء.

ولكن الفكرة كلها أن برامج سطح المكتب تتمتع بإمكانيات ووظائف أكثر شمولاً ومن الممكن أن تجد نفسك مُضطراً على الاعتماد عليها لأنها تسمح لك بالقدرة على تحويل ملفات PDF دون اتصال بالإنترنت وهي ميزة ضرورية ومهمة في حياتنا العملية.

ربما تجد بعض القيود في برامج التحويل عبر الإنترنت والتي من بينها الكمية وحجم الملفات. برنامج WorkinTool PDF Converter يسمح لك بتحويل أقصى حجم للملف 50 ميجابايت أثناء التحويل عبر الإنترنت. أيضاً لا يمكنك سوى تحويل 4 ملفات فقط في المرة الواحدة. وبالتالي فإن برنامج إصدار سطح المكتب يوفر راحة أكبر ومتسع من الحرية في العمل بشكل أفضل من البرنامج عبر الويب.

كلمة أخيرة:

أتمنى يا أصدقائي أن أكود قدمت لكم في هذه المقالة أفضل برامج تحويل ملفات PDF بسهولة. البرامج الثلاثة التي تحدثنا عنها معكم تتمتع بالعديد من المميزات، ولكن لديها بعض العيوب والنواحي السلبية أيضاً.

بالنسبة لنا فنحن نوصي باستخدام WorkinTool PDF Converter لأنه يتمتع بمميزات حصرية فريدة من نوعها ولا يُمكن إيجادها في البرامج المنافسة. برنامج WorkinTool سهل الاستخدام وبديهي وقوي وفعال وسريع والأهم من كل شيء أنه لايزال مجاني بالكامل وبالتالي لا نجد أي عذر قد يمنعكم من استغلال الفرصة والاعتماد عليه في أعمالكم اليومية.