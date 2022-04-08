سامسونغ تكشف عن هاتف جديد بكاميرا بدقة 108 ميغا بيكسل

أطلقت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية هاتفًا جديدًا بتكلفة منخفضة، وتصميم يحاكي الهاتف Galaxy A73 5G أطلقت عليه Galaxy M53.

ويضم الهاتف الجديد شاشة Super AOMLED Plus مقاس 6,7 بوصة وجودة عرض FHD Plus ومعدل تحديث 120 هرتز.

ويتميز هذا الهاتف بكاميراته، حيث ستأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، أما الخلفية رباعية بدقة 108 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرتين الثالثة والرابعة.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية إن الهاتف يعمل مع شبكات الجيل الخامس بفضل معالجه Dimensity 900.

وبحسب سامسونغ؛ فإن الهاتف الجديد سيضم ذاكرة داخلية بسعة 128 غيغا بايت، وعشوائية بسعة 6 غيغا بايت، بالإضافة إلى بطارية بسعة خمسة آلاف ميلي أمبير، ومنافذ عدّة أبرزها منفذ 3,5 للسماعات.

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