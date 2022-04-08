عروض مايكروسوفت – احصل على ويندوز 11 وأوفيس 2021 بأقل الأسعار!

سواء كنت موظفًا في شركة أو تعمل من المنزل عبر الإنترنت، لا يمكن لمعظم الناس العيش بدون حاسوب لمساعدتك في عملك. حزمة Microsoft Office هي أشهر البرامج المكتبية التي تساعدك في عملك، وكلنا نحمل الذكريات القديمة للكتابة على الحاسوب باستخدام أولى إصدارات برنامج وورد Word أو عمل عرض تقديمي على الباوربوينت PowerPoint.

حزمة مايكروسوفت أوفيس بدورها لا تنفك عن نظام ويندوز، كما لا يحتاج أي منهما إلى مواصفات حاسوب عالية، لكنك قد تحتاج إلى الترقية والحصول على أحدث إصدارات مايكروسوفت ويندوز و أوفيس لتعزيز إنتاجيتك.

إذا ذهبت إلى موقع مايكروسوفت الرسمي قد تصدمك الأسعار المرتفعة، وإذا كنت تريد الحصول على أحد إصدارات مايكروسوفت ويندوز أو أوفيس لكنك تود توفير الكثير من المال، فلحسن الحظ هناك متجر Keysfan الذي يتيح بيع تراخيص أوفيس و ويندوز الاصلية بأسعار معقولة للغاية ومناسبة للجميع.

هناك عرض اشترِ 3 واحصل على 4 مع أسعار رخيصة للغاية ويندوز 10 برو بـ 6.92$ و ويندوز 11 برو بـ 10.25$ أو مايكروسوفت أوفيس 2021 برو بلس بـ 17.94$ و مايكروسوفت أوفيس 2019 برو بلس. لا يعرض متجر Keysfan منتجات مايكروسوفت فقط، بل أيضاً تراخيص برامج وأدوات أخرى مثل مضادات الفيروسات وبرامج iObit وغيرها وكلها أصلية 100%.

أسعار مخفضة لفترة محدودة!

Microsoft Windows 10 Professional Key – $7.43

Microsoft Windows 11 Professional Key – 1 PC – $14.61

Microsoft Windows 10 home – $8.15

Microsoft Office 2021 Professional Plus Key – 1 PC – $31.01

Microsoft Office 2019 Professional Plus Key – 1 PC -$25.88

Microsoft Office 2016 Professional Plus Key – 1 PC -$18.71

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Windows 10 Professional Key – Buy 3 Get 4 – $27.66 ($6.92/pack)

Windows 10 Home Key – Buy 3 Get 4 – $27.66 ($6.92/pack)

Windows 11 Professional Key – 1 PC – Buy 3 Get 4 – $40.99 ($10.25/pack)

Office 2021 Professional Plus Key -1 P – Buy 3 Get 4 – $71.74 ($17.94/pack)

Office 2019 Professional Plus Key -1 PC -Buy 3 Get 4 – $67.64 ($16.91/pack)

Office 2016 Professional Plus Key-1PC -Buy 3 Get 4 – $64.56 ($16.14/pack)

أدوات مفيدة للحاسوب!

Iobit Advanced SystemCare 14 Pro – 1 PC (Permanent Subscription) – $20.49

Iobit Advanced SystemCare 14 Pro – 1 PC 1 Year – $10.24

Ashampoo Photo Commander 16 – $15.36

MacBooster 8 Lifetime Subscription – $10.24

Wise Care 365 – 1 PC (Permanent Subscription) – $21.51

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