هوليود تحرم ويل سميث من حضور فعاليات الأوسكار 10 سنوات

قرر مجلس إدارة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في هوليود بالولايات المتحدة -الجمعة- حرمان النجم الأميركي ويل سميث من حضور أي فعاليات لها لمدة 10 سنوات، بما في ذلك حفلات إعلان جوائز الأوسكار.

وصرّح رئيس الأكاديمية ديفيد روبين أن “السلوك غير المقبول والضار الذي رأينا سميث يظهره على خشبة المسرح طغى على تلك اللحظات، التي كان من المفترض أن يكون عليها حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته 94 احتفالاً بالعديد من الشخصيات الذين قاموا بعمل عظيم في العام الماضي”، فيما علّق ويلي سميث على قرار حرمانه أنه يتقبل ويحترم قرار الأكاديمية.

وتجدر الإشارة إلى أن سميث قد صعد إلى خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار المنقول تلفزيونياً في 27 مارس، وصفع مقدم الحفل كريس روك بعد أن سخر من شكل زوجة سميث، الذي استقال من الأكاديمية في مطلع شهر أبريل الجاري، وأصدر بيانات اعتذر فيها لروك ولمنتجي جوائز الأوسكار والمرشحين والمشاهدين، وبعد أقل من ساعة من صفعه روك ألقى كلمة بكي خلالها على خشبة المسرح لدى تسلمه جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم “الملك ريتشارد”.

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