ابل تحدث تطبيقاتها المكتبية iWork على الايفون والايباد وماك بمزايا جديدة

بعد طول انتظار قامت ابل اليوم بتحديث حزمة التطبيقات المكتبية الخاصة بها iWork 12.0 والتي شملت تطبيق Pages و Numbers و Keynote لأجهزة الايفون والايباد وأيضاً على أجهزة ماك.

تطبيق Pages

تطبيق Pages هو التطبيق الخاص بتحرير النصوص – التطبيق المقابل لـ وورد Word من حزمة مايكروسوفت أوفيس. مع التحديث الجديد للايفون والايباد، بات من الممكن النشر مباشرة إلى كتب ابل Apple Books مع حجم للملفات يصل إلى 2 جيجابايت. هناك أيضاً إمكانية البدء في الكتابة في ملف جديد على الايفون بالضغط المطول على أيقونة التطبيق على الشاشة الرئيسية في الايفون والايباد، وبات بالإمكان التحكم بحجم الخط بشكل أكثر دقة، ووضع رقم الصفحة في أي مكان.

على ماك، هناك للدعم للـ VoiceOver مع اختصارات جديدة لفتح وإنشاء المستندات.

تطبيق Keynote

هو التطبيق الخاص بإنشاء العروض التقديمية والمقابل لتطبيق باوربوينت من مايكروسوفت. على الايفون والايباد، هناك إمكانية للتكبير حتى 400% مع تحكم أفضل في حجم الخط. على ماك، هناك اختصارات جديدة لإنشاء وفتح العروض التقديمية وتكرار الشرائح وبدء العرض.

تطبيق Numbers

هو تطبيق إنشاء وتعديل الجداول البيانية المقابل لـ إكسيل من مايكروسوفت. على الايفون والايباد، هناك دعم للملء التلقائي للخلايا عبر الـ VoiceOver وتحسين تكبير الخط. على الماك، هناك اختصارات جديدة ودعم الـ VoiceOver أيضاً.

هذه هي التحسينات المذكورة بحسب ابل، ويمكنك الآن الحصول على التحديثات الجديدة من متجر تطبيقات الآب ستور.