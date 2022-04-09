مفاجأة من العيار الثقيل – سامسونج ستستخدم شرائح ميديا تيك مع Galaxy S23 و Galaxy S22 FE!

على مدار السنوات الماضية استخدمت شركة سامسونج شريحتين معالجة مختلفتين على هواتفها الرئيسية Galaxy S وسلسلة Galaxy Note التي تم إيقافها الآن.

حيث كانت العديد من الأسواق تحصل على النموذج الذي يحتوي على معالج سامسونج الخاص Exynos، بينما تحصل بعض الأسواق الأخرى مثل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية على النموذج الذي يحتوي على معالج Qualcomm Snapdragon SoC.

على الرغم من أن الشركة الكورية تعرضت للكثير من الانتقادات بسبب هذا المنطق “العنصري” في تمييز بعض الأسواق على حساب أسواق أخرى إلا إنها لم تكترث لأي انتقادات وتمسكت بنفس استراتيجيتها واستمرت في إنتاج نموذجين مختلفين لهواتفها الرائدة كل عام.

ولكننا لدينا اليوم مفاجأة من العيار الثقيل، حيث يُقال أن سامسونج سوف تستبدل شرائح كوالكم العام القادم بشرائح ميديا تيك الرائدة، والسؤال الآن هو: هل سيكون هذا هو الأفضل أم سيكون الأسوأ؟

يُقال أن سلسلة Galaxy S23 ستأتي مع شرائح ميديا تيك الرائدة في بعض الأسواق. وبناءً على تقرير صادر من موقع كوري متخصص في الأخبار التقنية فمن الممكن حتى أن يأتي هاتف Galaxy S22 FE بشريحة ميديا تيك والذي نتوقع إطلاقه في وقت لاحق خلال العام الجاري.

سامسونج تنتقل إلى شرائح ميديا تيك من أجل Galaxy S23 و Galaxy S22 FE

وفقاً لتقرير موقع Business Korea فإن شركة سامسونج تخطط لاستخدام شرائح Diemsnity بدلاً من شرائح Snapdragon في سلسلة Galaxy S23 المتوقع إطلاقها في مطلع العام المقبل.

ويقول التقرير أن هذا التغيير يقتصر على الأسواق الآسيوية فقط. جدير بالذكر أن جميع أسواق آسيا حصلت على نموذج Snapdragon مع سلسلة Galaxy S22 هذا العام، بينما حصلت دول أوروبا على نموذج Exynos ولكن حصلت الولايات المتحدة الأمريكية هي الأخرى على نموذج Snapdragon.

ولكن بناءً على التقرير، فمن المحتمل أن تستخدم سامسونج شرائح Dimesnity بدلاً من Snapdragon أو من الممكن أن تعتمد على ثلاثة أنواع الشرائح مع السلسلة القادمة. وهذا يعني أنه ستحصل بعض الأسواق على نموذج Exynos وأسواق أخرى ستحصل على نموذج Dimensity وأسواق أخرى ستحصل على نموذج Snapdragon.

يُقال أن الشركة سوف تستخدم نموذج Dimensity بداخل أسواق آسياً، بينما ستحصل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا على نموذج Snapdragon، وستحصل أوروبا على نموذج Exynos.

لم يتطرق التقرير للحديث عن الشرق الأوسط وأفريقيا ولكن على الأرجح ستحصل هذه الأسواق إما على نموذج Exynos أو Dimensity. ولكن من يعلم! ربما تريد سامسونج التخلص من شريحتها الخاصة Exynos والاكتفاء بشرائح Dimensity و Snapdragon مع جميع هواتفها القادمة أو على الأقل مع هواتفها الرائدة.