كيفية إصلاح مشاكل الايفون بدون فورمات أو فقدان البيانات؟

هناك العديد من المشاكل المزعجة التي يمكن أن تصيب هواتف الايفون وأجهزة الايباد كالشاشة البيضاء أو السوداء أو تعلق الشاشة عند شعار ابل أو توقف النظام عن العمل وغير الكثير والكثير.

مثل هذه المشاكل المزعجة لا يستطيع الغالبية العظمى من المستخدمين التعامل معها لذا قد يلجأون إلى مركز صيانة متخصص لحلها، وأكثر ما يخشاه أولئك المستخدمون هو فقدان الصور والرسائل والملفات المهمة المخزنة على الجهاز من أجل هذا يأتي دور برنامج Joyoshare UltFix المتخصص في إصلاح مشاكل الايفون والايباد.

يستطيع برنامج Joyoshare UltFix التعامل مع أكثر من 150 مشكلة مختلفة على أنظمة تشغيل الايفون والايباد ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

تعليق شاشة الايفون والايباد عند شعار ابل “التفاحة”

توقف الشاشة عند وضع استعادة النظام Recovery Mode أو وضع DFU.

مشكلة “لا توجد خدمة” في الايفون

الايفون المعطل او المقفول

الايفون الذي يعيد تشغيل نفسه باستمرار

الشاشة السوداء.

عدم القدرة على تحديث الايفون والايباد.

ظهور خطوط على شاشة الايقون

برنامج Joyoshare UltFix يمكنه التعامل مع المشاكل السابقة وأكثر إذ يُعد أداة لاستعادة نظام iOS. لحسن الحظ ، يتيح البرنامج لمستخدمي ابل المسجلين وغير المسجلين من وضع أي جهاز ايفون أو ايباد أو ايبود تاتش في وضع الاسترداد مجانًا بنقرة واحدة سهلة، وكذلك الخروج من وضع الاسترداد بسهولة Recovery Mode.

الميزة الرئيسية في برنامج Joyoshare UltFix هو أنه يمكنه استعادة واسترداد نظام iOS بدون فقدان للبيانات المخزنة على الايفون والايباد (أي بدون عمل فورمات).

بعد توصيل الايفون أو الايباد بالحاسوب ستجد هناك وضعان للإصلاح: الوضع الأول هو الوضع القياسي Standard Mode لحل المشاكل الشائعة في الايفون والآيتونز، وهناك الوضع المتقدم Advanced Mode لحل المشاكل الأصعب مثل فك قفل الايفون ونسيان كلمة المرور وغير ذلك.

النسخة التجريبية المجانية سوف تتيح لك الدخول والخروج من وضع استعادة النظام مجاناً بدون مقابل، أما للتمتع بالمزايا الكاملة لحل جميع المشاكل وخاصة المتقدمة منها.

كيفية استخدام برنامج Joyoshare UltFix لحل مشاكل الايفون؟

استخدام البرنامج سهل، وسوف نوضح لك كيفية استعادة نظام iOS مع البرنامج في الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع البرنامج لتنزيله ثم تثبيته على الحاسوب. بعد ذلك، افتح البرنامج وقم بتوصيل الايفون بالحاسوب عبر الكابل المخصص لذلك.

لإصلاح مشاكل الايفون أو الايباد بدون فقدان البيانات، اختر الوضع القياسي Standard Mode كوضع الإصلاح واضغط على التالي Next.

قم باتباع التعليمات في الشاشة أمامك لوضع الجهاز في وضع استعادة النظام، إذا فشلت في ذلك قم بالضغط على الرابط أسفل الشاشة للدخول إلى وضع الاستعادة أو DFU Mode.

عندما يدخل جهازك في وضع الاستعادة أو DFU Mode سوف يتم التعرف عليه وسوف يظهر على الشاشة، وسوف يتم تنزيل نظام تشغيل جديد مناسب بعد الضغط على تنزيل Download.

بعد ذلك، اضغط على إصلاح Repair لفك الضغط على النظام بعد تحميله، وسوف يقوم البرنامج بإصلاح الايفون أو الايباد الخاص بك بدون فقدان للبيانات.

برنامج Joyoshare UltFix آمن للاستخدام، ويقوم بتنزيل أنظمة التشغيل من خوادم ابل الرسمية. الوضع القياسي Standard Mode سوف يحاول إصلاح المشكلة بدون فقدان البيانات، أما إن لم يتم حلها فهناك الوضع المتقدم Advanced Mode الذي في حالة اختياره سوف يصلح المشكلة مع محو كافة البيانات والملفات المخزنة على الجهاز.

حالياً، يوجد عرض خاص لفترة محدودة على النسخة الكاملة من برنامج Joyoshare UltFix حيث يمكنك الحصول عليها في مقابل 39.95 دولار أمريكي عوضاً عن 69.95 دولار أمريكي ، وسوف تحصل على رفيق لصيانة أجهزتك كلما احتجت إلى ذلك مع دعم فني وتحديثات مستقبلية.

هل Joyoshare UltFix آمن للاستخدام؟

بينما يحاول معالجة مجموعة كبيرة ومتنوعة من أخطاء iOS ، فإن Joyoshare UltFix يحافظ على جهازك آمنًا قدر الإمكان. في حالة عدم معرفتك ، قد تتطلب أخطاء iOS الجسيمة إعادة تثبيت البرامج الثابتة للجهاز. في هذه الحالات ، تحصل Joyoshare UltFix على البرامج الثابتة من خوادم Apple الرسمية. هذا يعني أنه لا داعي للقلق بشأن التعليمات البرمجية الضارة أو المشكلات المتعلقة ببرامج التجسس.

وبالمثل ، طالما أنك تستخدم كبلات USB الرسمية لتوصيل جهاز iPhone المتعثر / المشكل بنظامك ، فستكون عملية الإصلاح فائقة السلاسة. يأتي Joyoshare UltFix مع وضعين للإصلاح ، ويمكنك اختيار أحدهما بناءً على نوع خطأ iOS الذي تريد إصلاحه.

إذا كنت ترغب في الجلوس والاسترخاء أثناء قيام الأداة بجميع الإصلاحات ، يمكنك اختيار الوضع القياسي ، والذي يمكنه معالجة المشكلات البسيطة مثل iPhone المجمد ومشكلات iTunes. من ناحية أخرى ، يأتي الوضع المتقدم مع خيارات إضافية للتعامل مع أجهزة iOS المعطلة وأخطاء نظام iOS وأخطاء ترقية iOS وإحضار جهازك إلى حالة المصنع.

كما يمكنك التخمين ، سيؤدي اختيار الوضع المتقدم على الوضع القياسي إلى فقدان البيانات. لن يمحو الوضع القياسي أي شيء على جهاز iPhone الخاص بك.

من خلال هذه الخطوات والميزات ، يوفر Joyoshare UltFix واحدة من أفضل طبقات الأمان لأجهزة iOS و iPadOS الخاصة بك. كما يمكنك أن تتخيل ، فهو أيضًا الخيار الأفضل لمن لديهم جهاز iPhone عالق أو متجمد ، كما تعلم.