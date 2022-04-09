الوكالة الفدرالية الروسية للرقابة تهدد ويكيبيديا بغرامة كبيرة

هددت الوكالة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام “روس كوم نادزور” بفرض غرامة كبيرة على موسوعة ويكبيديا؛ لنشرها أخبار مزيفة عن العملية العسكرية في أوكرانيا.

وطلبت الوكالة الفدرالية من الموسوعة العالمية، إزالة المواد التي تتضمن معلومات خاطئة عن العملية العسكرية في أوكرانيا، وإلا ستفرض عليها غرامة بقيمة 47 ألف دولار.

وقالت الوكالة، في بيان رسمي، إن ويكيبيديا قامت خلال الفترة الماضية بنشر العديد من المعلومات الخاطئة حول أنشطة القوات الروسية في أوكرانيا، وعليها حذف هذه المعلومات أو مواجهة العقوبات التي ستفرض عليها.

واتهمت ويكيبيديا بالتضليل والترويج للأحداث من وجهة نظر مناهضة لروسيا.

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