دعوات لاتخاذ إجراءات بشأن شوكولاتة «كيندر سوربرايز» في ليبيا

قامت عدة دول حول العالم بسحب شوكولاتة “كيندر سوربرايز” وذلك على خلفية الاشتباه في تسببها بعدوى السالامونيلا التي تشمل الإسهال وتشنجات المعدة والغثيان والقيء والحمى.

وسجلت عدة دول في أوروبا حالات تسمم ما جعل صانع الشوكولاتة “فيريرو” يستدعي كميات من بيض “كيندر سوربرايز” في عدة دول أوروبية.

وفي ليبيا، قام تجار مواد الغذائية بتخفيض أسعار الشوكولاتة عوضاً عن سحبها من العرض حفاظاً على صحة المواطن.

في غضون ذلك، دعا وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وجهاز الحرس البلدي إلى اتخاذ إجراءاتهما وموافاة الوزارة بشأن منتجات شوكولاتة “كيندر”، وذلك حتى تتمكن الوزارة من اتخاذ القرار اللازم.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشفت وكالة معايير الغذاء البريطانية، أن صانع الشوكولاتة “فيريرو” استدعى كميات من بيض الشوكولاتة “كيندر سوربرايز” في المملكة المتحدة بسبب ارتباطها بالسالمونيلا.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن الوكالة، فإن “هذا الاستدعاء مرتبط بعلاقة محتملة لتفشي السالمونيلا، حيث كان هناك عدد من هذه الحالات عند الأطفال الصغار”.

ووجدت التحقيقات التي أجرتها وكالات الأمن الصحي في المملكة المتحدة والصحة العامة في أسكتلندا والصحة العامة في ويلز والصحة العامة في إيرلندا الشمالية، وجود صلة بين الحالات المبلغ عنها لتسمم السالمونيلا في جميع أنحاء البلاد وبيض “كيندر”.

وكإجراء احترازي، استدعت “فيريرو” المنتجات ونصحت الناس بعدم تناولها، وقالت وكالة معايير الغذاء البريطانية إن البيض تم تصنيعه جميعاً في نفس المصنع، ومع ذلك، لا يُعتقد أن منتجات الشركة الأخرى تأثرت.

كما أعلنت “فريريو” عن سحب منتجات “كيندر” التي تُصنع ببلجيكا، من الأسواق الأوروبية، وخاصة تلك التي تواريخ صلاحيتها بين يونيو وأكتوبر 2022.

وشملت عملية السحب سلسلة منتجات من علامة “كيندر” التجارية مصنعة داخل مصنع “فيريرو” في مدينة أرلون البلجيكية وبيعت في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا وإيرلندا الشمالية وألمانيا والسويد، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس” عن “فيريرو”.

والمنتجات المتأثرة هي عبارة عن بيضة كيندر (20 غراماً) أو العبوة التي تحتوي ثلاث بيضات، ومدة صلاحيتها تنتهي بين 11 يوليو و7 أكتوبر 2022.

يُشار إلى أن السالمونيلا يتم علاج معظم حالاتها في غضون أيام قليلة، إذ يمكن أن تكون الأعراض شديدة وتؤدي إلى دخول المستشفى، خاصة عند الصغار جداً والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

هذا وأكدت شركة “فيريرو” أن منتجاتها من بيض الشوكولاتة “كيندر سوربرايز” في دول الخليج العربي خالية من السالمونيلا.

وأوضحت الشركة في بيان، أن سلامة المستهلكين تعتبر الأولية القصوى لدى مجموعة Ferrero.

وأشارت “فيريرو” إلى أن منتح Kinder Surprise Maxi 100 GR هو الوحيد الذي يتم إنتاجه في المعمل البلجيكي من بين جميع المنتجات المباعة في دول مجلس التعاون الخليجي من قبل Ferrero والتي تصنع وتستورد من ثمانية مصانع مختلفة.

