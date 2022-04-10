لهذا السبب ينصح بتناول الشمندر الأحمر كبديل للحلويات بعد الإفطار

ينصح بعض الخبراء بتناول الشمندر الأحمر كبديل للحلويات في رمضان. ويعود السبب إلى أنه يحتوي على عدد كبير من الفوائد الصحية. ومن أجل هذا يجب تنظيف الحبات وسلقها بالماء ثم تقشيرها وتناول كمية معتدلة منها من دون أي إضافات. فهذا يزود الجسم بالعديد من المغذيات، كما أنه يمنع المعاناة من المشاكل التي يسببها استهلاك السكّر المضاف بشكل يومي.

فوائد الشمندر الأحمر

من المهم الحرص على تناول الشمندر الأحمر كبديل للحلويات خلال فترة الإفطار في شهر الصوم. وترتبط هذه النصيحة بعدد من الفوائد التي يحتوي عليها.

1 يحتوي الشمندر الأحمر على عدد قليل من السعرات الحرارية. فكل 100 غ منها توفر 42 وحدة حرارية فقط. ومن الممكن تناوله مع الجزر أو التفاح أو الطماطم.

2 يعد مصدراً مهماً للألياف. فكل 100 غ من الشمندر تحتوي على 2.5 غ من الألياف الغذائية غير القابلة للذوبان، والتي تعد العلاج المفيد لمشكلة الإمساك.

3 يمكن للشمندر المساعدة على الحد من ارتفاع ضغط الدم. لذا ينصح الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة بتناول عصيره. وهو ما أشارت إليه دراسة أجريت في العام 2002، ونشرت نتائجها في دورية Journal of Nutrition. وتبيّن من خلالها أن شرب 400 ملل من عصير الشمندر يومياً لمدة 30 يوماً، يساهم في خفض مستوى ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة.

4 يمكن تناول الشمندر بانتظام أن يساهم في تحسين عمل الذاكرة. والسبب احتواؤه على العديد من المغذيات مثل الفلافونويدات والبيتالايين. وأشارت دراسة أجريت في أكتوبر 2020 ونُشرت نتائجها في مجلة Nutritional Neurosciences المتخصصة، إلى أن تناول الشمندر يؤدي إلى تحفيز نشاط الذاكرة والحد من خطر الألزهايمر.

5 حماية النظر. تحتوي أوراق الشمندر على مضادات الأكسدة التي تحد من خطر الشوارد الحرة الضارة، ومن حدوث مشكلة التنكس البقعي المرتبط بالعمر أو إعتام عدسة العين. إذاً من المهم جداً الحرص على تناول الشمندر كبديل للحلويات في رمضان.

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