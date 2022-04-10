ما حقيقة تلقي أحمد السقا تهديدات بالقتل بعد مشاركته بالاختيار3؟

نفى مدير أعمال الفنان المصري أحمد السقا الشائعات التي راجت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن تلقيه تهديدات بالاغتيال بعد مشاركته في مسلسل الاختيار3.

وقال إنّ الفنان المصري لم يتلقَ أي تهديد من أي جهة كانت، ودعا مروّجي الشائعات للتوقف عن إطلاقها.

ويشارك أحمد السقا في الجزء الثالث من مسلسل الاختيار بدور ضابط مخابرات، في جهات أمنية وحربية رفيعة المستوى.

وكانت الحلقات الأولى من العمل قد نالت نسب مشاهدة عالية، حيث أُعجب المشاهدون بالإمكانية العالية لأبطال العمل أحمد السقا، كريم عبد العزيز، وأحمد عز.

ومسلسل الاختيار3 من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتي ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز، ياسر جلال، أحمد عز، أحمد السقا، خالد الصاوي، نادي رشاد وغيرهم.

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