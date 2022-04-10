ابل تخطط لإطلاق شاحن جديد ثنائي بقوة 35 وات

يبدو أن ابل تستعد قريباً لإطلاق شاحن جديد سوف يرى النور قريباً وهو شاحن ثنائي بقوة 35 وات.

هذا ما اكتشفه موقع 9to5mac من خلال صفحة دعم مخفية على موقع ابل الرسمي، مما يشير إلى قرب الإعلان عن هذا الشاحن في المستقبل القريب.

يحتوي هذا الشاحن بحسب صفحة الدعم على منفذي USB-C لتوصيل كابل واحد أو اثنين معاً في آن واحد لشحن جهازين في وقت واحد.

هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها شاحن ثنائي من ابل، وقوة 35 وات ستكون كافية لشحن معظم أجهزة ابل بسرعة مع تقنية الشحن السريع.

يمكن للشاحن أن يغير قوة طاقة الشحن بحسب الهاتف ليشحن بقوة 15 أو 27 أو 35 وات بتغيير التيار وفرق الجهد، مثلاً يمكن استخدام هذا الشاحن لشحن ايفون 13 برو ماكس شحناً سريعاً بقوة 27 وات.

باستخدام هذا الشاحن يمكن شحن هاتفي ايفون معاً، أو هاتف ايفون وساعة ابل الذكية، أو ايفون مع جهاز ايباد، أو أي جهازين آخرين من ابل أو حتى جهاز واحد.

ربما يكون هذا الشاحن أيضاً هو أول شاحن من ابل بتقنية GaN أو نيتريد الغاليوم وهي تقنية تسمح بصناعة شواحن أسرع وأكثر كفاءة وكذلك أصغر حجماً من الشواحن التقليدية.

هذا الشاحن سيأتي فقط بقطعة واحدة دون كابلات الشحن التي سيتوجب عليك توفيرها أو شراءها منفصلة عن الشاحن، ولا توجد معلومات أخرى حول سعر الشاحن أو موعد الإعلان الرسمي عنه.