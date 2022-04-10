تحديث هائل يجلب الكثير من الإصلاحات لهاتف OnePlus 10 Pro!

بعدما أطلقت شركة ون بلس هاتف OnePlus 10 Pro عالمياً الأسبوع الماضي، طرحت الشركة مؤخراً تحديث هائل وهو التحديث الأول للهاتف الذي يجلب معه الكثير من الإصلاحات والتحسينات، حيث اعتدنا في الماضي على رؤية العديد من المشاكل والأخطاء التي تواجهها هواتف الشركة الرائدة بمجرد إطلاقها.

جدير بالذكر أنه يتم طرح التحديث في مناطق بعينها دون مناطق أخرى والتي من بينها دول الاتحاد الأوروبي والهند، ولكن من المؤكد أن يصل هذا التحديث إلى المناطق الأخرى في وقت لاحق.

لاحظ أن هذه التحديثات لا تعني أن الهاتف يواجه مشاكل بشعة يصعب التعامل معها، ولكننا اعتدنا دائماً على تلقي المزيد من التحسينات التي تعمل على تعزيز وتحسين أداء الهاتف عن طريق التحديثات البرمجية.

يجلب التحديث الجديد عدد ضخم من التحسينات

نشرت شركة OnePlus سجل التغيير الكامل لهذا التحديث وقد ركز التحديث هذا على ثلاث جوانب رئيسية وهي الكاميرا والنظام وشبكة الهاتف. تلقت كل من هذه الأقسام الثلاث عدد كبير من التغييرات وسوف نستعرضها بالترتيب.

عملت الشركة على تحسين جودة الصور الملتقطة عند الاعتماد على وضع Portrait Mode مع تحسين تأثير توازن اللون الأبيض للكاميرا الأمامية وسيتم تأخير عملية التركيز إذا كنت تحاول تصوير مقاطع فيديو بالحركة البطيئة.

أما وبالنسبة لقسم نظام التشغيل، فيجلب التحديث الجديد تحسينات لتقنية المسح الضوئي لبصمات الأصابع وتعزيز الأداء داخل العديد من عناوين الألعاب المتطورة والحديثة وتحسين عملية إدارة الطاقة واستقرار النظام العام وتفادي الأخطاء السابقة التي كانت تواجه المستخدمين مع الواجهة.

تم تحسين استقرار إشارة الواي فاي والشبكة الخلوية

من خلال سجل التغيير يبدو أن الشركة طرحت بعض الإصلاحات من أجل تحسين استقرار إشارة الواي فاي وتحسين قوة واستقرار الشبكة الخلوية أيضاً، حيث اشتكى بعض المستخدمين من عدم استقرار الشبكة الخلوية في عدد من سيناريوهات الاستخدام.

من المتوقع أن يصل التحديث إلى جميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم خلال الأسابيع القليلة الماضية. للتذكير، تم إطلاق الهاتف منذ شهرين في الصين، وبعد ذلك تم إطلاقه عالمياً خلال الأسبوع الماضي فقط.

هاتف OnePlus 10 Pro هو واحد من أقوى هواتف الأندرويد الرائدة لعام 2022 وذلك بفضل احتوائه على شريحة كوالكم المتطورة Snapdragon 8 Gen 1 SoC مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 12 جيجابايت.

يمتاز الهاتف بشاشة مذهلة تتمتع بتقنية LTPO 2.0 بمعدل تحديث 120Hz ودقة +QHD ويدعم الهاتف الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.