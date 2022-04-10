لأصحاب الميزانيات المحدودة – ريملي تُطلق تابلت Realme Pad Mini بمواصفات مميزة وسعر زهيد

تشتهر العلامة التجارية الصينية “ريلمي” الصاعدة في مجال التكنولوجيا بهواتفها وأجهزتها الذكية الأخرى ولكنه كان Realme Pad بمثابة أول جهاز للوحي للشركة والذي تم إطلاقه العام الماضي.

ولكن مؤخراً قررت الشركة أن تُطلق جهاز لوحي جديد يناسب مستخدمي الفئة الاقتصادية وأصحاب الميزانيات المحدودة بشكل أفضل وذلك لن يكون إلا من خلال الجهاز اللوحي الجديد Realme Pad Mini وهو نسخة مُصغرة من التابلت الأساسي Realme Pad – فهل من الممكن أن يحقق نفس النجاح الذي حققه التابلت الأصلي هذا هو السؤال.

يأتي تابلت Realme Pad Mini بشاشة 8.7 بوصة بدقة 1340×800 بكسل وتم تقليص الحواف الجانبية بشكل واضح بينما تظل الحواف السفلية والعلوية بارزة لتسهيل التعامل مع التابلت أثناء استخدامه في الوضع الأفقي.

يعمل التابلت بواسطة معالج Unisoc T616 الاقتصادي وهو مزود بثماني نوى معالجة ويحتوي على وحدة معالجة رسومية طراز Mali-G57 MP1 مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 جيجابايت بالإضافة إلى ذاكرة تخزين بسعة 32 جيجابايت.

التابلت متوفر على هيئة إصدار أخر بذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت مع سعة تخزين داخلية 64 جيجابايت. وبالنسبة لقدرات التصوير الفوتوغرافي يحتوي الجهاز على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 وفي الأمام كاميرا بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2. جدير بالذكر أن التابلت لا يحتوي وحدة إضاءة Flash LED.

يستمد الجهاز اللوحي طاقته من بطارية بسعة 6400 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات فقط – للأسف الشديد هي سرعة شحن بطيئة للغاية بالنظر إلى سعة البطارية مما يعني أنك ستضطر على الانتظار أمام الجهاز ما يقرب من ساعتين حتى تكتمل البطارية بنسبة 100% عن طريق الشاحن الذي يأتي مع الجهاز والذي يعمل بقدرة 18 وات.

الجهاز مزود بسُبل الاتصال المطلوبة مثل بلوتوث 5.0 و Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ومقبس لسماعة الرأس 3.5 ملم. يبلغ سعر Realme Pad Mini تقريباً 195$ دولار أمريكي من أجل إصدار WiFi + LTE النموذج الذي يحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجابايت وذاكرة تخزين 32 جيجابايت.

بينما يبلغ تكلفة نموذج WiFi + LTE الذي يحتوي على ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت وذاكرة تخزين 64 جيجابايت حوالي 235$ دولار أمريكي.

الجهاز اللوحي متوفر في بعض دول آسيا للطلب المُسبق وهو يأتي باللون الأزرق والرمادي ومن المحتمل أن يصل إلى بقية الأسواق الأخرى في وقت لاحق من الشهر الجاري أو خلال الأشهر القادمة.