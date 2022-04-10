ميزات جديدة أضافتها مايكروسوفت لويندوز11 تعرفوا عليها

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية، عن إضافة ميزات جديدة لنظام التشغيل ويندوز11 بهدف تعزيز الأمان والإنتاجية.

ومن أبرز الميزات الجديدة التي أضافتها الشركة الأمريكية ميزة التحذير من القرصنة التي تنبه المستخدمين في حال إدخال بيانات مايكروسوفت الخاصة بهم في تطبيق ضار أو موقع ويب تم اختراقه، وميزة التحكم الذكي في التطبيق التي تضمن تشغيل التطبيقات الموثوقة فقط.

كما أضافت مايكروسوفت ميزة النسخ التلقائي على مستوى النظام المناسبة للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع، وميزة إملاء الأوامر من خلال الوصول الصوتي، بالإضافة إلى ميزة استكشاف الملفات السحابي التي تساعد المستخدمين في العثور على البيانات والملفات المرسلة إليهم، وميزات أخرى تتعلق بوضوح الصوت، والتركيز الصوتي، وطمس الخلفية، والتواصل بالعين.

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