دراما 2022 تعيد الحياة لعدة ثنائيات فنية

عرف الموسم الرمضاني الحالي عودة الحياة لبعض الثنائيات الفنية، بعد حوالي 20 عاماً من غيابها.

وظهرت هذه الثنائيات في 3 أعمال هي: المداح2، الاختيار3، وجزيرة الغمام.

ففي المداح2 اجتمع الفنانان أحمد عبد العزيز وكمال أبورية لأول مرة منذ 21 عاما، ليعيدا للأذهان دوريهما في مسلسل “سوق العصر” الذي عُرض عام 2001 حيث لعبا دور منصور وسيد المغازوي.

كما شهد مسلسل الاختيار3 اجتماع كريم عبدالعزيز ومحمد رياض لأول مرة منذ 24 عاماً، وتحديداً من مسلسل “امرأة من زمن الحرب” الذي عُرض عام 1998، ولعبا فيه أدهم وهاني.

أما مسلسل جزيرة الغمام فجمع طارق لطفي ومي عز الدين لأول مرة منذ العام 2003، عندما التقيا في مسلسل “الحقيقة والسراب”.

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