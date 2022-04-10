تقرير – لا تغييرات كبرى قادمة في تحديث iOS 16

تحديث iOS 16 سوف يتم كشف النقاب عنه في مؤتمر ابل السنوي للمطورين WWDC 2022 يوم 6 يونيو المقبل، والآن هناك تقارير جديدة تتحدث عن التحديث الجديد.

لا تغيير في التصميم!

بحسب صحيفة بلومبيرج الأمريكية، فإن تحديث iOS 16 لن يحمل أي تغييرات في واجهة المستخدم إذ سيبقى نظام iOS على حاله بدون تعديلات في التصميم والواجهة.

قد يكون ذلك مخيباً للأمال بعض الشيء إذ لا تزال ابل متمسكة بشكل النظام والواجهة الخاصة بـ iOS ولم تجرِ عليها سوى تعديلات محدودة منذ iOS 7 تقريباً الذي مضى عليه نحو عقد من الزمان.

رغم ثبات تصميم نظام iOS وعدم توقع أية تغييرات إضافية مع iOS 16، يتوقع أن تكون تعديلات في نظام الايباد iPadOS 16 وخاصةً فيما يتعلق بآلية التنقل بين التطبيقات أو الـ Multitasking.

بعيداً عن ذلك، يتوقع أن يأتي نظام iOS 16 بتحسينات في نظام الإشعارات وكذلك تحسين خصائص تتبع قياسات الصحة، تسريبات سابقة ذكرت أن تحديث iOS 16 سوف يأتي مع ميزة الويدجت المتفاعلة Interactive Widgets وهي ميزة طال انتظارها. التطبيقات المصغرة Widgets موجودة حالياً لكنها لا تتفاعل مع المستخدم بل يمكن للمستخدم التحكم في وجودها وتحريكها على الشاشة فقط، وكذلك إضافة خاصية التعرف على الحوادث والاتصال مباشرةً بالطواريء بعدها.

هناك شائعات سابقة أفادت أن هواتف الايفون التي لن تحصل على تحديث iOS 16 هي ايفون 6s وايفون 6s بلس بالإضافة إلى الجيل الأول من هاتف ايفون SE.

على الجانب الآخر، تحديث watchOS 9 المنتظر لساعة ابل الذكية سيأتي بتحسينات كبرى في خصائص تتبع الصحة والنشاط البدني، ولا معلومات حتى الآن حول تحديث macOS 13 لأجهزة ماك.