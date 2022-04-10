في صمت تام – سامسونج تُطلق في الخارج هاتف Galaxy M53 5G بمواصفات ممتازة

في صمت تام أطلقت شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من كوريا الجنوبية مقراً لها هاتف Samsung Galaxy M53 5G في الخارج دون أن تصدر أي إعلانات تشويقية للهاتف ولكنها اكتفيت بنشر الصور والعروض الصحفية ومواصفات الهاتف على موقعها الإلكتروني.

أهم وأبرز مواصفات الهاتف أنه يحتوي على مستشعر بدقة 108 ميجاكسل وبالتالي هذا يعتبر أول هاتف من عائلة Galaxy M الذي يتمتع بمستشعر بهذه الدقة العالية ولكن هل هذا المستشعر قادر على التقاط صور عالية الجودة في ظروف الإضاءة المختلفة أم لا فهذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه إلا بعد رؤية مراجعات مواقع الطرف الثالث.

تصميم ومواصفات هاتف Galaxy M53 5G

بالنظر إلى الصور والعروض الصحفية التي نشرتها سامسونج على موقعها الإلكتروني، يبدو أن الهاتف عبارة عن مزيد بين هاتف Galaxy A53 5G وهاتف Galaxy M33 5G حيث تتطابق شاشة الهاتف مع نظيره من عائلة Galaxy A بينما يتمتع بجانب خلفي متطابق مع نظيره من عائلة Galaxy M.

أما بالنسبة لمواصفات الهاتف فهو يحتوي على شاشة Super AMOLED Plus قياس 6.7 بوصة دقتها +FHD بمعدل تحديث 120Hz وهذه هي نفس الشاشة المستخدمة مع هاتف Samsung Galaxy A73.

لدى الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وفي الأمام توجد كاميرا بدقة 32 ميجابكسل. بالنسبة للعدسات الخلفية الثانوية فهي تأتي على شكل عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وعدسة عُمق بدقة 2 ميجابكسل.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ميديا تيك متوسط المدى Dimensity 900 SoC الذي يحتوي على ثماني نوى معالجة منهم نواتان بتردد سرعته 2.4Ghz وستة نوى أخرى بتردد سرعته 2GHz.

يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع تخزين داخلي بسعة 128 جيجابايت. ولكن الأخبار الجيدة هي أن السعة التخزينية لن تشكل أي مصدر قلق بالنسبة لمالكي الهاتف لأنه يحتوي فتحة لقارئ بطاقة الذاكرة microSD التي تسمح بتوسعة المساحة التخزينية حتى 1 تيرابايت كحد اقصى.

أكدت الشركة على الصفحة الرسمية الخاصة بهاتف Galaxy M53 5G أنه يستمد طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات. ولكن بالرغم من ذلك لسنا متأكدين مما إذا كان يتم بيع الهاتف مع شاحن مُرفق في العلبة أم لا.

تشتمل الميزات الإضافية على وجود ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة وشبكة واي فاي مزدوجة النطاق وبلوتوث 5.2 واتصال 5G ويعمل بواجهة One UI 4.1 المستندة على نظام أندرويد 12.

تبلغ أبعاد الهاتف 164.7×77.0×7.4 مم ويزن 176 جرام مما يعني أن الهاتف يتمتع بسُمك نحيف للغاية فضلاً عن كونه خفيف جداً من حيث الوزن بالرغم من سعة البطارية الضخمة.