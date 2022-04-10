هل أنت من مرضى فقر الدم؟ انتبه لهذه النصائح في رمضان

إذا كنت تعاني من فقر الدم، لا بد من أن تستشير طبيبك قبل أن تبدأ الصوم. فمن الممكن أن يدعوك إلى عدم فعل هذا إذا كانت حالتك لا تسمح بالتوقف عن تناول الطعام. أما إذا أعلمك بأنه يمكنك اتباع قواعد الشهر الكريم، فيتعين عليك أن تحرص على تطبيق بعض النصائح الأساسية.

نصائح لمرضى فقر الدم أثناء الصوم

في حال كنت تعاني من فقر الدم ننصحك بأن تتبع بعض القواعد الأساسية أثناء أيام الصوم، لكي تمنع حدوث أي أعراض جانبية مزعجة لديك.

1 تناول الطعام فور حلول موعد الإفطار، وتأخير وجبة السحور قدر الإمكان من أجل تقصير فترة الصوم.

2 بدء وجبة الإفطار بتناول التمر. فهو يحتوي على السكر الطبيعي الذي يمكن للجسم من امتصاصه بسرعة. كما أنه غني بالمعادن وخصوصاً الحديد أي العنصر الضروري للحفاظ على صحة الدم.

3 تناول وجبة تحتوي على كل العناصر الغذائية الأساسية أي الفيتامينات والمعادن. ويجب التركيز على تلك التي تعتبر مصادر مهمة للحديد مثل السمك والكبدة والبقدونس والسبانخ والعدس.

4 من الضروري في هذا السياق أيضاً الحرص على تزويد الجسم بحمض الفوليك أو الفيتامين B12 الذي يحتاج إليه لإنتاج الكريات البيضاء. ولهذا ينصح بتناول البيض والخضار واللحوم.

5 وإذا كنت تعاني من فقر الدم، فعليك إضافة المكسرات النيئة وخصوصاً اللوز واللفت والشمندر إلى وجباتك. والسبب أنها تحتوي على حمض الاكساليك الذي يعزز امتصاص الحديد.

6 ومن القواعد التي يجب اتباعها في هذه الحالة أيضاً تناول الفاكهة وخصوصاً تلك التي تحتوي على الحديد مثل التين والموز والتفاح والفراولة.

7 أما وجبة السحور فيجب أن تحتوي على أطعمة توفر الحديد للجسم، ومن أبرزها العسل الأسود والفول.

8 ويعتبر شرب الماء والخلاصات العشبية والسوائل الصحية من الضروريات، لأن هذا يمنع حدوث الجفاف وتعريض صحة مريض فقر الدم للخطر. وفي المقابل من الأفضل الامتناع عن تناول المشروبات المنبهة، مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية التي تعيق امتصاص الدم للحديد.

ومن النصائح التي يتعين عليك الالتزام بها في رمضان في حال كنت تعاني من فقر الدم، النوم لعدد ساعات كافٍ وتناول الأدوية التي يصفها الطبيب.

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