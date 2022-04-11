هذه هي مواصفات هاتف iQOO Neo6 القادم من فيفو يوم 13 أبريل!

من المتوقع أن تُطلق العلامة التجارية التابعة لشركة فيفو هاتف iQOO Neo6 يوم 13 أبريل القادم. ولكن قبل أن يحدث هذا لدينا اليوم تسريب من Ishan Agarwal على موقع تويتر والذي ادّعي معرفته بجميع مواصفات الهاتف.

مواصفات هاتف iQOO Neo6 المحتملة

يُقال أن هاتف iQOO Neo6 قادم بشاشة 6.62 بوصة بفتحة ثقب لإيواء الكاميرا الأمامية دقتها +FHD أبعاد عرضها 2400×1080 بكسل بمعدل تحديث مرتفع بسرعة 120Hz مع حساسة لمس بسرعة 360Hz وكثافة 396 بكسل في كل بوصة.

سيتم تجهيز الهاتف بواسطة أحدث شرائح المعالجة من شركة كوالكم الأمريكية طراز Snapdragon 8 Gen 1 SoC مقترنة بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت من النوع LPDDR5 وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من النوع UFS 3.1 عالية السرعة.

من المحتمل أن تكون هناك خيارات تخزين أخرى مثل 8 جيجابايت رام وذاكرة 128 جيجابايت ومع ذلك لسنا متأكدين من صحة هذه المعلومة.

بالتأكيد سيضع الهاتف تركيز كامل على قدرات التصوير الفوتوغرافي. سيأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9 مما يعني إنها ستكون قادرة على امتصاص المزيد من الضوء لتحسين جودة الصور أثناء التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة وأوقات المساء.

أيضاً ستحتوي جزيرة الكاميرا على عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 وذلك من أجل اللقطات الجماعية وصور المناظر الطبيعية. في النهاية يوجد مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 وللأسف هذه الكاميرا لا يتم الاعتراف بها لأنها ليست جديرة بإنتاج صور جيدة.

جدير بالذكر أن المستشعر الرئيسي مدعوم بتقنية التثبيت البصري OIS لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن الحركات الجانبية أثناء التصوير وهي ميزة ضرورية لعشاق وهواة التصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية.

في الجانب الأمامي توجد كاميرا خلف الفتحة المثقبة بدقة 16 ميجابكسل من أجل صور السيلفي الشخصية ومكالمات الفيديو المرئية.

يُقال أن الهاتف يستمد طاقته من بطارية بسعة 4700 مللي أمبير في الساعة وهي سعة شحن كافية للاستخدام المتواصل على مدار يوم كامل بدورة شحن واحدة. تم رصد الهاتف مؤخراً على منصة 3C الصينية والتي أكدت على دعم الهاتف لتقنية الشحن فائقة السرعة بقدرة 80 وات. أيضاً سيعمل الهاتف بنظام أندرويد 12.