تحديث iOS 16 – أهم المزايا والتغييرات التي نتمناها في التحديث الجديد!

من المنتظر الإعلان عن تحديث iOS 16 و iPadOS 16 مع مطلع شهر يونيو المقبل خلال مؤتمر ابل السنوي للمطورين WWDC 2022، وهنا بعض الأشياء التي نتمنى وجودها مع التحديثات الجديدة.

1. إدارة الإشعارات بشكل أفضل

قد يكون نظام الإشعارات في الايفون ونظام iOS 15 كافياً بالنسبة لك، لكن هناك مساحة كبيرة لتطوير نظام الإشعارات مقارنة بنظام الأندرويد مثل تأجيل الإشعارات، ترتيبها بحسب الأهمية وغير ذلك.

2. الويدجت المتفاعلة

صحيح أن نظام iOS يدعم إضافة التطبيقات المصغرة إلى الشاشة الرئيسية لكن ما يمكن للمستخدم فعله حيالها هو التحكم في موضعها وحجمها، نود أن يتغير ذلك مع تحديث iOS 16 لتحتوي على أزرار وأوامر تتفاعل مع المستخدم.



فيما يتعلق بالنقطة الاولى والثانية السابق ذكرهما، فإن التسريبات بالفعل تتحدث عن نية ابل إضافة هذه المزايا بالفعل في تحديث iOS 16.

3. خاصية الشاشة الدائمة

هي خاصية سبق وأن تحدثنا عنها سابقاً خلال السنوات الأخيرة دون استجابة فعلية من ابل. هذه الخاصية تتيح عرض معلومات بشكل دائم على شاشة القفل مثل الساعة والتاريخ والإشعارات وأشياء أخرى كصورة أو نمط متحرك.



هذه الميزة موجودة بالفعل في هواتف الأندرويد منذ سنوات، ويمكن أن تعمل على الهواتف بشاشة OLED لحفظ طاقة البطارية وعدم استنزافها.

4. خاصية تقسيم الشاشة

هواتف الايفون ذات الشاشة الكبيرة يمكنها أن تحصل على خاصية تقسيم الشاشة إلى نصفين وبالتالي عرض تطبيقين مختلفين في آن واحد سواء بالطول أو العرض.

الخاصية الثالثة والرابعة يطالب بها المستخدمون منذ سنوات، وهما خاصيتان يسهل إضافتهما لكن لا نعرف لما لا تتيحهما ابل حتى الآن.

تطبيق خاص بالآي كلاود

حالياً يتم الوصول إلى الآي كلاود من خلال تطبيق الملفات Files على الايفون والايباد لكن لا يتم عرض كافة الملفات فعلياً وخاصةً الصور، ولمعرفة السعة التخزينية عليك الذهاب إلى الإعدادات.

يمكن أن تسهل ابل الأمر على المستخدمين بطرح تطبيق مخصص للآي كلاود لإدارة الملفات والصور المخزنة عليه سحابياً ومعرفة المساحة المستخدمة والفارغة، كل ذلك في تطبيق واحد يشبه تطبيق جوجل درايف و ون درايف.

إخفاء التطبيقات

حالياً لا توجد طريقة لإخفاء التطبيقات المثبتة على الايفون والايباد، صحيح أنه يمكن تفعيل وضع الحماية بكلمة مرور أو تقنية Face ID لكن لا يمكن إخفاء أي تطبيق بأي حال، نتمنى أن تُضاف هذه الميزة مع تحديث iOS 16.



تحسين تطبيقات النظام

هناك بعض تطبيقات النظام التي قد تحتاج إلى تحسينات في الخصائص والخيارات أو التصميم أو كلاهما معاً مثل تطبيق الرسائل لإضافة خيارات أوسع، أو تطبيق الكاميرا الذي يحتاج إلى إعادة تصميم لاستيعاب كافة المزايا الجديدة، أو تطبيق الإعدادات لإعادة ترتيب كافة خيارات النظام وترتيبها.

تحسين دعم التطبيقات الأخرى

مع تحديث iOS 16 و iPadOS 16 نأمل أن تحسن ابل من دعم التطبيقات التي يقوم المستخدم بتنزيلها من متجر الآب ستور مثل لوحات المفاتيح التي يلجأ إليها المستخدم كبديل عن لوحة المفاتيح الافتراضية في النظام.

هناك أيضاً التطبيقات التي تحتاج لعمل مزامنة في الخلفية مثل تطبيقات صور جوجل و ون درايف و دروب بوكس. المزامنة الخلفية عادةً ما تتعطل بفعل النظام لتقليل استهلاك الطاقة لكن تجعل تلك التطبيقات تفقد مزايا هامة.

والآن، ماذا عنك؟ ما هي المزايا الجديدة التي تود رؤيتها مع تحديث iOS 16 و iPadOS 16 ؟