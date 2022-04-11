إيلون ماسك يقرر عدم الانضمام لمجلس إدارة تويتر

قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر باراغ أغراوال إن الملياردير إيلون ماسك قرر عدم الانضمام إلى مجلس إدارة تويتر رغم استحواذه إلى 9,2% من أسهم الشركة.

وكان من المفترض أن يصبح رجل الأعمال الشهير عضوًا في مجلس الإدارة بدءًا من 9 أبريل الجاري، قبل أن يعلن عن عدم رغبته في الدخول إلى مجلس الإدارة.

ووصف الرئيس التنفيذي قرار الملياردير الأميركي بالقرار الصحيح، وأضاف أن ماسك قدّرنا جميعًا.

وأكد مواصلتهم تقييم المساهمة في تويتر من قبل المساهمين سواءً أكانوا ضمن أعضاء مجلس الإدارة أم لا.

وكان تويتر قد أعلن الأسبوع الماضي شراء الملياردير الأميركي حصة جديدة من الأسهم في تويتر جعلته المساهم الأكبر فيها.

يذكر أن إيلون ماسك أثار جدلاً كبيرًا بعدما نشر تغريدة قال فيها: هل تويتر يحتضر؟، وأرفق معها حسابات أكثر 10 مستخدمين متابعة، وعلق على الأمر بالقول معظم الحسابات الكبرى نادرًا ما تغرد وتنشر القليل من المحتوى.

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