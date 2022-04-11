هاتف OnePlus القابل للطي قيد التطوير وسيأتي بتصميم مستوحى من Oppo Find N!

بناءً على تغريدة جديدة على حساب Yogesh Brar على موقع تويتر فإن شركة OnePlus تعمل بالفعل على أول هاتف قابل للطي يحمل شعار علامتها التجارية ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بتصميم مستوحى من هاتف أوبو القابل للطي Oppo Find N.

سيأتي أول هاتف قابل للطي لشركة OnePlus بتصميم مستوحى من هاتف Oppo Find N

فقط للتذكير، يجب أن تعرف أن كل من شركتي Oppo و OnePlus هما شركتان شقيقتان وكلتاهما يتبعان للواء الشركة الأم الصينية BBK Electronics وبالتالي فلا يوجد أي مانع إذا ما قررت شركة منهما استعارة نفس التصميم المستخدم في هواتف بعضمها البعض.

فعلى سبيل المثال استعانت شركة Oppo مؤخراً بخبرة شركة Hasellblad للتقنيات البصرية من أجل ضبط ومعايرة ألوان كاميرات هواتفها الرائدة Oppo Find X5 وربما رأيتم بأنفسكم شعار Hasellblad على ظهر هواتفها الرائدة.

أيضاً شركة OnePlus تستعير من Oppo تقنيات الشحن فائقة السرعة. لذا، ما نريد قوله لكم هنا أنه يمكنكم توقع أن يكون هاتف OnePlus القابل للطي بنفس تصميم هاتف Oppo Find N.

يتمتع هاتف Oppo Find N بتصميم راقي وأنيق ومن المستحيل أن تلحظ أي تجاعيد في شاشته المطوية وذلك لأنه تم تطوير الشاشة ببراعة شديدة. وعند طي الهاتف سوف تلاحظ أنه مضغوط بإحكام ولكنه يصبح بحجم 7 بوصة.

للأسف لم يذكر المصدر مما إذا كانت شركة OnePlus تخطط لاستخدام نفس حجم الشاشة أم لا ولكن بما أن التسريب ذكر كلمة “identical” والتي تعني باللغة العربية “متطابق” فمن المحتمل أن يأتي الهاتف الجديد بنفس حجم الشاشة أيضاً.

بالإضافة إلى ذلك فنحن لا نعرف مما إذا كانت الشركة تخطط لاستخدام نفس المواصفات وعتاد الهاردوير الداخلي أم سيكون هناك بعض الاختلافات.

بالتأكيد هاتف Oppo Find N هو هاتف رائع ولكن الجانب السلبي الوحيد هو أن الهاتف يباع بشكل حصري في الصين فقط ويبدو أن الشركة لا تخطط لإطلاقه في الأسواق العالمية.

ولكن من الممكن أن شركة ون بلس تريد إصلاح هذا الأمر وتخطط لإطلاق هاتف Oppo Find N تحت شعار علامتها التجارية في السوق العالمية وبدون الشكل هذا الهاتف سيحقق ضجة كبيرة في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي.

في النهاية، لا يوجد لدينا مخطط زمني محتمل لموعد إطلاق هذا الهاتف وفي الغالب هو لن يأتي خلال عام 2022 ولكن في نفس الوقت من الممكن أن تتغير الأمور خلال الأسابيع القليلة القادمة.