الدراما السورية تستعيد تألقها في رمضان 2022 بمسلسلات مميزة

شهد الموسم الرمضاني الحالي عودة الدراما السورية بقوة من خلال مسلسلات أعادت ألقها الذي فقدت بعضًا منه خلال سنوات الحرب.

وعادت الدراما الاجتماعية لتتصدر المشهد، حيث نجحت عدة أعمال اجتماعية في جذب المتابعين وتحقيق نسب مشاهدات عالية.

وفيما يلي أبرز المسلسلات السورية الناجحة في الثلث الأول من شهر رمضان.

1- كسر عظم: مسلسل اجتماعي يتحدث عن تأثير الحرب على الشعب السوري الذي انقسم لطبقتين، طبقة بيدها كل شيء، وطبقة أخرى تصارع للبقاء على قيد الحياة، ويسلط العمل الضوء على الفساد في المجتمع والدولة.

المسلسل من تأليف علي صالح، وإخراج رشا شربتجي، وبطولة فايز قزق، خالد القيش، كاريس بشار، سامر إسماعيل، ندين تحسين بك، وغيرهم من النجوم.

2- حارة القبة 2: واصل الجزء الثاني من مسلسل حارة القبة تحقيق نسب عالية من المشاهدات، خاصة مع الإثارة الكبيرة التي شهدتها الحلقات الأولى، والصراع الذي تجدد ما بين أبو العز وغازي بيك.

ومسلسل حارة القبة من تأليف أسامة كوكش، وإخراج رشا شربتجي، وبطولة عباس النوري، سلافة معمار، فادي صبيح، خالد القيش، محمد حداقي، قاسم ملحو وغيرهم.

3- مع وقف التنفيذ: مسلسل اجتماعي يعاني الواقع السوري بعد الحرب، ويسلط الضوء على قضايا الفساد وعلى الصراع الطبقي الذي أصبح واضحا في المجتمع السوري.

العمل من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، وإخراج سيف الدين سبيعي، وبطولة فادي صبيح، غسان مسعود، عباس النوري، يامن الحجلي، شكران مرتجى، جلال شموط، صفاء سلطان وغيرهم.

4- بروكار 2: حقق الجزء الثاني من العمل نجاحا جيدا، وتواصلت الإثارة في حارة بروكار من خلال الأحداث التي شهدتها الحلقات الأولى، خاصة مع مقاومة أهل الحارة للاحتلال الفرنسي الذي حاول اعتقال الزعيم أبو النور، ومواصلة هنائي إثارة المشاكل في الحارة.

المسلسل من تأليف الراحل سمير هزيم، وإخراج محمد زهير رجب، وبطولة: الراحل زهير رمضان، سعد مينا، جمال قبش، فاديا خطاب، لينا حورانة، رنا أبيض وغيرهم من النجوم.

5- على قيد الحب: مسلسل اجتماعي أعاد للأذهان قضايا الحب واللمة العائلية، ويتناول العمل قصة الصديقين أمين وحسان التي تدوم صداقتهما لأكثر من 40 عاما قبل أن تتعرض لاختبارات عديدة بسبب الأولاد.

العمل من تأليف فادي قوشقجي، وإخراج باسم السلكا، وبطولة دريد لحام، أسامة الروماني، نادين خوري، صباح الجزائري، جرجس جبارة، سلوم حداد، يزن خليل، عاصم حواط، مديحة كنيفاتي، مهيار خضور، وغيرهم من الفنانين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية