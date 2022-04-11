تقرير – ابل تبدأ في إنتاج هواتف ايفون 13 في الهند

مصنع فوكسكون الواقع في مدينة سريبيرومبودور الهندية بدأ في إنتاج هواتف ايفون 13 لصالح ابل، في خطوة جديدة تأخذها ابل ناحية تنويع إنتاج الايفون وسلاسل الإمداد بعيداً عن الصين.

وكانت فوكسكون – شريك ابل – قد بدأت عمليات الإنتاج التجريبي لهواتف ايفون 13 في ديسمبر الماضي، لتنتقل الآن إلى مرحلة الإنتاج الكبير Mass Production بحسب ما ذكرت صحف محلية.

الآن يقوم المصنع السابق ذكره بإنتاج عدة إصدارات لآبل ما بين هواتف ايفون 11 و 12 و 13.

في بيان رسمي أرسلته ابل للصحافة الهندية، قالت الشركة أنها سعيدة لبدء إنتاج هواتف ايفون 13 – بتصميمه المميز وكاميرته الرائعة وأداؤه المدهش مع معالج A15 Bionic – حالياً في الهند من أجل المستهلكين المحليين على حد تعبيرها.

هذا المصنع كان قد تم إغلاقه سابقاً إثر حادثة تسمم غذائي أصابت عشرات العاملين في المصنع أعقبها احتجاجات واسعة في المصنع أدت إلى إغلاقه مؤقتاً بواسطة السلطات المحلية قبل أن يتم إعادة افتتاحه مرة أخرى لاحقاً.

التوسع في إنتاج هواتف الايفون سيكون له عدة فوائد بابنسبة لآبل تنويع مصادر إنتاج الايفون وبقية منتجاتها بعيداً عن الصين التي تصنع الغالبية العظمى من منتجات ابل، وبالنسبة للمستهلك فأكبر مستفيد هو المستهلك المحلي الهندي الذي سيحصل على الايفون بأسعار أقل أما الأسعار العالمية فلا علاقة لها بذلك.