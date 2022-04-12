فيفو تعتزم إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة Vivo X80 يوم 25 أبريل بهذه المواصفات!

يبدو أن العلامة التجارية الصينية الصاعدة في قطاع صناعة الهواتف الذكية تستعد من أجل إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة لعام 2022 باسم Vivo X80 خلال الشهر الجاري وتحديداً يوم 25 أبريل القادم.

جدير بالذكر أنه من المؤكد أن تُطلق الشركة السلسلة الجديدة أولاً في الصين ثم سيتبعها الإطلاق العالمي في وقت لاحق من العام الجاري.

سلسلة Vivo X80 قادمة يوم 25 أبريل

من المتوقع أن تتألف تشكيلة هواتف Vivo X80 من ثلاث هواتف وهي كالتالي: الإصدار الأساسي Vivo X80 وإصدار احترافي Vivo X80 Pro وإصدار رائد باسم +Vivo X80 Pro ومن المؤكد أن هذا الأخير سيكون الأقوى بلا منازع وخاصة في قدرات التصوير الفوتوغرافي.

تم رصد مواصفات هذا الأخير على موقع GeekBench مؤخراً والتي أكدت على وجود شريحة كوالكم الرائدة Snapdragon 8 Gen 1 SoC وهو أمر منطقي ومتوقع نظراً لاعتماد الشركة الدائم على أقوى شرائح المعالجة المتوفرة في السوق مع هواتفها الرائدة من فئة “الفلاج شيب”.

من المحتمل أن تستخدم فيفو مع كل من Vivo X80 و Vivo X80 Pro شرائح معالجة من شركة ميديا تيك مثل شريحة Dimensity 9000 وهو نفس الشيء الذي فعلته الشركة مع كل من Vivo X70 و Vivo X70 Pro.

مواصفات إصدار Plus

بناءً على قائمة الهاتف على موقع قياس معايير الأداء GeekBench فقد تم التأكيد على احتواء الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت ويعمل بنظام أندرويد 12 مع واجهة FunTouchOS ولكن من المحتمل أن يكون هناك إصدارات أخرى بسعة ذاكرة عشوائية مختلفة مثل 8 جيجابايت.

بناءً على عدة تقارير فمن المحتمل أن تمتاز الهواتف الثلاث بتصميم من الزجاج والمعدن ولكن من المحتمل أن يكون هناك إصدار حصري من هاتف +Vivo X80 Pro يكون مصنوع من الجلد النباتي.

بدون شك ستستخدم الشركة مع هذا الهاتف شاشة AMOLED بتقنية LTPO 2.0 دقتها +QHD قياس 6.7 بوصة بمعدل تحديث مرتفع بسرعة 120Hz وستكون عبارة عن لوحة عرض منحنية.

مما لا شك فيه سيأتي الهاتف بإعداد كاميرا احترافي بمواصفات مذهلة حيث يتم ضبط ومعايرة الألوان بالتعاون مع الشركة الرائدة للتقنيات البصرية Zeiss.