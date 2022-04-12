شاحن ابل الثنائي المنتظر يظهر في صور مسربة لأول مرة!

يدور الحديث منذ فترة ليست بالقليلة عن شاحن ثنائي تعمل ابل حالياً عليه استعداداً لإطلاقه قريباً، والآن تظهر صور مسربة له لأول مرة.

الصور سربها موقع ChargerLAB وفيها يظهر شاحن ابل المنتظر مع منفذي USB-C يمكن من خلالهما ربط 2 كابل مختلف لشحن هاتفي ايفون معاً أو ايفون مع ايباد أو ايفون مع ساعة ابل أو أياً ما كنت تريد شحنه من أجهزة ابل المختلفة بما في ذلك أجهزة ماك بوك آير الأخيرة خاصة وأن الشاحن سيكون بقوة 35 وات.

الصور تُظهر الشاحن بتصميم صغير الحجم نسبياً، وأسنان قابلة للطي، ومساحات غائرة قليلاً على جانبي الشاحن لتسهيل إزالة الشاحن من مصدر الطاقة.

هذا الشاحن سوف يستخدم تقنية نيتريد الغاليوم أو الـ (GaN)، وهي تقنية حديثة العهد نسبياً تسمح للشواحن أن تكون أصغر حجمًا وأخف وزنًا وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة من أجهزة الشحن التقليدية الأخرى المعتمدة على السيليكون.

بالنسبة لأبل، فقد أطلقت أول شاحن لها بتقنية GaN العام الماضي في شكل محول طاقة بقوة 140 وات لجهاز MacBook Pro مقاس 16 بوصة، كما أن هناك شركات أخرى مثل أنكر وبلكين لديها بالفعل شواحن بتقنية GaN في السوق.

صحيح أن هناك العديد من الشواحن الثنائية في السوق لكن هذا الشاحن سيكون أول شاحن ثنائي من ابل لمن يرغبون في الحصول على منتج أصلي من ابل، ومع قوة الشاحن ذات الـ 35 وات سوف تستفيد من ميزة الشحن السريع في أجهزة الايفون والايباد وساعة ابل (الجيل السابع).

جدير بالذكر أنه يمكن للشاحن أن يغير قوة طاقة الشحن بحسب الهاتف ليشحن بقوة 15 أو 27 أو 35 وات بتغيير التيار وفرق الجهد، مثلاً يمكن استخدام هذا الشاحن لشحن ايفون 13 برو ماكس شحناً سريعاً بقوة 27 وات.

لا معلومات أخرى متوفرة حول الشاحن بخصوص موعد الإطلاق – الذي يتوقع أن يكون قريباً – أو السعر كذلك، لكننا نعلم أن الشاحن سيأتي بدون أية كابلات إضافية.