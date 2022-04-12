الفنان قوبعة يعيد إحياء أغنية الأرض بتتكلم عربي

أعاد الفنان إبراهيم منصور والذي يجسد دور قوبعة في مسلسل شط الحرية إحياء أغنية “الأرض بتتكلم عربي” والتي ردد مفرداتها في إحدى حلقات المسلسل.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات هذه الأغنية فالبعض أبرزها بكلماتها على صفحته الشخصية، فيما تداول البعض الآخر عدة مقاطع فيديو وهم يرددون فيها مفردات الأغنية، ويقولون “إيش درتلهم يا قوبعة ليها يومين على لساناتنا” ، بل إن البعض الآخر أصبح يرددها لا شعوريًا.

وتعود الأغنية التي كتبها الشاعر فؤاد حداد ولحنها وغناها الفنان سيد مكاوي إلى ستينيات القرن الماضي، حيث تعد واحدة من الأغنيات الوطنية التي كان لها دور واضح في التعبير عن القومية العربية وإشعال الحماس خلال حرب الاستنزاف.

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