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الفنان قوبعة يعيد إحياء أغنية الأرض بتتكلم عربي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعاد الفنان إبراهيم منصور والذي يجسد دور قوبعة في مسلسل شط الحرية إحياء أغنية “الأرض بتتكلم عربي” والتي ردد مفرداتها في إحدى حلقات المسلسل.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات هذه الأغنية فالبعض أبرزها بكلماتها على صفحته الشخصية، فيما تداول البعض الآخر عدة مقاطع فيديو وهم يرددون فيها مفردات الأغنية، ويقولون “إيش درتلهم يا قوبعة ليها يومين على لساناتنا” ، بل إن البعض الآخر أصبح يرددها لا شعوريًا.

وتعود الأغنية التي كتبها الشاعر فؤاد حداد ولحنها وغناها الفنان سيد مكاوي إلى ستينيات القرن الماضي، حيث تعد واحدة من الأغنيات الوطنية التي كان لها دور واضح في التعبير عن القومية العربية وإشعال الحماس خلال حرب الاستنزاف.

هل كنت من مردديها؟

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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