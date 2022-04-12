هذه هي أفضل هواتف سامسونج التي تستحق الاقتناء في الوقت الحالي!

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي جديد وتعشق علامة سامسونج التجارية فأنت جئت إلى المكان الصحيح. في هذا التقرير سوف نعرفكم باختصار على أفضل صفقات الهواتف الذكية الجديدة من شركة سامسونج التي تستحق الشراء في الوقت الحالي.

في هذا التقرير قد نستعرض لكم هواتف Galaxy S الرائدة وهواتف الشركة القابلة للطي وهواتف Galaxy A التي تستهدف مستخدمي الفئة المتوسطة.

في كل عام، تُطلق الشركة الكورية الجنوبية العديد من الهواتف الذكية المختلفة التي تلبي كافة احتياجات المستخدمين وتتماشى مع ميزانيتهم المختلفة.

خلال عام 2022 أطلقت الشركة ما يقرب من 7 هواتف ذكية جديدة ونحن لم نصل حتى إلى منتصف الطريق بعد، في الواقع نحن خرجنا فقط لتونا من الربع الأول للعام الجاري.

يمكنك القول أن شركة سامسونج لديها دائماً ما يناسب جميع فئات المستخدمين سواء كنت من أصحاب الدخل المحدود أو حتى كنت تريد هاتف من هواتف الفئة المتوسطة الأنيقة أو هواتف Galaxy S الرائدة التي تعزز من انتاجيتك وتجعلك قادر على تشغيل جميع الألعاب الحديثة بسلاسة.

لذا، إذا كنت تشعر أن هاتفك الذكي الحالي بدأ يحتضر أو انهت الشركة المُصنعة فترة الدعم البرمجي الخاصة بها وأصبح مجرد قطعة معدنية لا قيمة لها وتبحث عن هاتف جديد من شركة سامسونج فلدينا أخبار جيدة من أجلك. هنا سوف نستعرض بعض الهواتف التي تبدأ من 100$ دولار أمريك وحتى 1000$ دولار أمريكي تقريباً.

أفضل هواتف سامسونج التي تستحق الاقتناء في الوقت الحالي

Samsung Galaxy S22

سعر الهاتف هو 799$ دولار أمريكي تقريباً ويحتوي على شاشة Dynamic AMOLED 2X بمعدل تحديث 120Hz وتدعم مرئيات +HDR10 ويعمل بواسطة معالج Exynos 2200 SoC. يحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بنظام التثبيت البصري OIS وعدسة تيليفوتو بتقريب 3x ولديه بطارية 3700 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات. رابط الشراء على أمازون السعودية

Samsung Galaxy S21 FE

سعر الهاتف 549$ دولار أمريكي ويحتوي على شاشة Dynamic AMOLED 2X بمعدل تحديث 120Hz ويعمل بواسطة معالج Exynos 2100 SoC وعلى ظهره كاميرا بدقة 12 ميجابكسل وبطارية 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع والشحن اللاسلكي. رابط الشراء على أمازون السعودية

SAMSUNG Galaxy A12

إذا كنت تواجه ميزانية محدودة في الوقت الحالي وتريد هاتف اقتصادي بتكلفة ميسورة فلا داعي للقلق إطلاقاً، هاتف Galaxy A12 بسعر 169$ دولار أمريكي فقط يقدم لك شاشة ضخمة بدقة +HD ومعالج Helio P35 من شركة ميديا تيك وكاميرا رباعية وبطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 15 وات. جدير بالذكر أن هاتف Galaxy A12 هو الهاتف الأكثر مبيعاً على الإطلاق خلال العام الماضي. رابط الشراء على أمازون السعودية

SAMSUNG Galaxy Z Flip 3

أما إذا كنت تريد تجربة احترافية فمن الأفضل أن تفكر في الهواتف القابلة للطي على الرغم من أن الجانب السلبي الوحيد فيها هو سعة البطارية المتدنية ولكن إذا كان استخدامك للهاتف معتدل وروتيني فمن المؤكد أن البطارية لن تشكل مصدر قلق بالنسبة لك. رابط الشراء على أمازون السعودية

Samsung Galaxy A52

نعم، على الرغم من أن شركة سامسونج أطلقت هاتف Galaxy A53 5G إلا أن هاتف Galaxy A52 يعتبر صفقة حقيقية في الوقت الحالي وهو يحتوي على ميزات رائدة ومعالج قوي ويتمتع بتصميم أنيق يجعلك تتظاهر به وأنت في الحرم الجامعي. رابط الشراء على أمازون السعودية