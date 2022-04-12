لمنع العطش أثناء الصوم.. تناولي هذه المشروبات في السحور

تبحثين عن كل الطرق لوقف الشعور بالعطش في أيام الصوم، وما لا تعرفينه ربما هو أنه يمكنك التوصل إلى ذلك من خلال تناول بعض أنواع المشروبات، لكن يجب أن تنتبهي إلى فعل هذا باعتدال، والأفضل أن تختاري وجبة السحور موعداً لذلك.

مشروبات للسحور تمنع العطش

إذا أردت أن تمنعي شعورك بالعطش في أيام الصوم؛ من المهم أن تتعرفي على المشروبات والسوائل التي يمكنك تناولها في فترة السحور والتي يمكن أن تساعدك على ذلك.

1 الماء

– لا شك في أنه يحتل المرتبة الأولى على قائمة السوائل التي يجب تناولها في ساعات وقف الصوم وخصوصًا السحور.

– من المهم تناول ما لا يقل عن 8 أكواب منه والأفضل فعل هذا بطريقة تدريجية.

– من الممكن الاستعاضة عن شرب الماء بالحليب الخالي من السكر أو بتناول الحساء المعد بطريقة صحية أو بعض أنواع الخضار أو الفواكه مثل الخيار والبطيخ لأنهما يحتويان على نسبة مهمة من السوائل.

– من الأفضل في هذه الحالة تجنب تناول الكثير من القهوة والشاي لأنهما يتسمان بخصائص مدرة للبول، وهذا يعني أنهما يفقدان الجسم الماء ويسببان الجفاف وبالتالي الإحساس بالعطش.

2 عصير الليمون

– من الممكن تناول الليمون بطرق مختلفة أولها عصره بالطريقة المعروفة.

– كذلك يمكن إضافة بضع شرحات منه إلى ماء الشرب، فتناوله يؤخر جفاف الفم ويمنع الإحساس بالعطش لمدة طويلة خلال النهار.

3 شراب التمر

– من أجل صنع هذا الشراب؛ يجب نقع حبات التمر في الماء لساعات طويلة، ومن المفيد تناوله بعد السحور.

– كما يمكن مزج الحبات منزوعة النواة مع الحليب من دون سكر وخفق المكونات وتناول المخفوق بعد الانتهاء من هذه الوجبة.

4 شاي الزنجبيل

– يعتبر من أبرز المشروبات التي تساعد على وقف الإحساس بالعطش في أيام رمضان، كما يمكن الاستفادة منه من أجل تحسين عملية الهضم.

– لتحضيره؛ يجب وضع كمية كافية من الماء على النار حتى يغلي، وبعد ذلك تتم إضافة القليل من الزنجبيل الطازج وترك الخليط يغلي لدقيقتين على نار هادئة، وأخيرًا يصفى الشاي ويمكن تناوله مع العسل.

5 خلاصة الأعشاب

– من الممكن أيضاً وقف الشعور بالعطش في أيام الصوم من خلال تناول الخلاصات العشبية. ومن أبرزها اليانسون والميرمية والبابونج.

– من أجل تحضيرها يجب وضع كمية كافية من الماء على النار حتى يغلي. وبعد ذلك يضاف أي نوع من الأعشاب المجففة ويترك على النار لمدة دقيقة إلى دقيقتين. وأخيراً تتم تصفية الشاي وتناوله بعد السحور.

6 مشروبات أخرى للسحور

من أجل منع العطش في أيام الصوم ينصح بتناول أنواع أخرى من المشروبات الصحية والتي يمكن تحضيرها أو الحصول عليها بسهولة.

– العصير الطبيعي وخصوصًا الكيوي أو الأناناس، لكن يجب الحرص على تناوله باعتدال لأنه يحتوي على السكر.

– اللبن الرائب والأفضل أن يكون طبيعيًا وخاليًا من المحليات.

-ومن المشروبات التي ينصح بتناولها بعد السحور؛ ماء جوز الهند لأنه يمنع الرغبة في شرب الماء خلال ساعات الصوم الطويلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية