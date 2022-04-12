ساعة ابل الذكية – هذه المزايا الرائعة سوف تضيفها ابل مستقبلاً!

ساعة ابل الذكية هي أشهر الساعات الذكية وأوسعها انتشاراً وكان لها السبق في تبني مزايا مهمة مثل قياس النشاط الكهربي للقلب (رسم القلب أو الـ ECG) بجانب المزايا الأخرى الرائعة في تتبع النشاط البدني والمؤشرات الصحية للجسم.

مستقبلاً يتوقع أن تقوم ابل بإضافة عدد من المزايا الأخرى المميزة للساعة والتي سوف تجعل منها رفيق يراقب صحتك ونشاطك عن قرب وينبهك في حالة حدوث شيء غير طبيعي. تعد ساعة ابل مع ذلك – رغم دقة قياساتها – أداة استرشادية لا تغني عن الأجهزة الطبية المتخصصة، وهذا ما نؤكد عليه مراراً وتكراراً.

الاتصال عبر الأقمار الصناعية

هذه واحدة من المزايا المهمة التي تعمل ابل عليها حالياً من أجل ساعة ابل – وربما الايفون كذلك – وهذه التقنية سوف تجعل الساعة قادرة على الاتصال بأرقام وخدمات الطواريء والنجدة وإرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية دون الحاجة بالضرورة إلى وجود شبكة اتصالات لاسلكية، وكذلك إبلاغ السلطات في حالة حدوث الكوارث لا قدر الله.

هذه الميزة سوف تكون في غاية الأهمية لأنها لن تجعل الساعة معتمدة على الايفون أو شبكات المحمول، لكنها ربما قد لا تعمل في جميع الدول التي لن يسمح بعضها بتفعيل تلك الميزة ربما “لاعتبارات أمنية”.

قياس درجة الحرارة

هذه ميزة سمعنا عنها سابقاً أكثر من مرة وقد نراها ربما في المستقبل القريب مع الجيل الثامن من ساعة ابل هذا العام، وتعتمد هذه الخاصية على حساسات قادرة على مراقبة حرارة الجسم وهذه الخاصية مفيدة لتنبيه المستخدم عند ارتفاع درجة حراراته (قد يكون ذلك بسبب عدوى أو اضطرابات هرمونية).

قياس السكر وضغط الدم

هذه الخاصية سوف تحدث ثورة في عالم الأجهزة القابلة للارتداء من سوارات وساعات ذكية، إذ تطمح ابل لتطوير تقنية تمكن الساعة من قياس نسبة السكر (الجلوكوز) في الدم عبر حساس ضوئي، وكذلك قياس ضغط الدم عبر سوار الساعة، لا تزال تلك التقنيات قيد التطوير وقد يتأخر تضمينها في الساعة سنة أو أكثر.

مزايا أخرى ..

تعمل ابل أيضاً على تقديم ميزات “صحة المرأة” للمساعدة في التخطيط للإنجاب الناتج من توقع الساعة لمواعيد التبويض في الدورة الشهرية وبالاستعانة بتغيير حرارة جسم المراة على مدار الشهر، وكذلك مزايا أخرى مثل تتبع النوم بشكل أفضل وإدارة الأدوية وغير ذلك.

أي المزايا السابقة أنت متحمس أكثر لرؤيتها؟