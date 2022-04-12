تحفة فنية فريدة من نوعها – فيفو تُطلق هاتفها القابل للطي Vivo X Fold بمواصفات ثورية

عقدت شركة فيفو مؤتمر إطلاق في الصين من أجل الإعلان عن ثلاثة أجهزة جديدة وهي كالتالي: هاتف Vivo X Fold وهاتف Vivo X Note وتابلت Vivo Pad.

من خلال هذا التقرير سوف نلقي الضوء على هاتف Vivo X Fold باعتباره أول هاتف قابل للطي يحمل شعار علامة الشركة التجارية. وقد صرحت الشركة بأن هذا الهاتف كان قيد التطوير منذ 4 سنوات تقريباً.

التصميم والشاشة

تصميم الهاتف مألوف جداً بالنظر إلى كونه هاتف قابل للطي حيث يتم إخفاء الشاشة الأساسية بالكامل عندما يتم طي الهاتف ولكن في هذه الحالة يمكن الوصول إلى شاشة الغطاء الخارجية.

الجانب الخلفي من الهاتف يتضمن نتوء كاميرا مستطيل الشكل وبداخله جزيرة كاميرا دائرية. الجانب الأمامي يمتاز بفتحة ثقب من أجل كاميرا الصور الشخصية وحواف منحنية.

جدير بالذكر أن الهاتف يحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع يعمل بالموجات الفوق صوتية على كل من الشاشة الداخلية وشاشة الغطاء الخارجية. أيضاً يوجد شريط تمرير تنبيه للتعديل على أوضاع الهاتف من الخارج دون الحاجة إلى الدخول إلى شاشة الهاتف الداخلية.

ركزت الشركة خلال المؤتمر على المفصلة الجديدة المستخدم في هاتف Vivo X Fold وقد صرحت الشركة بأن هذه المفصلة حصلت على شهادة TUV بقدرتها على التحمل حتى 300.000 عملية طي لكي تضمن أفضل قدر من المتانة والصلابة مع جميع أشكال الاستخدامات.

يُقال أن آلية عمل الطي في هاتف Vivo X Fold قادرة على المداومة حتى 10 سنوات من الاستخدام المتواصل. وبالحديث عن مواصفات الشاشة الداخلية فهي عبارة عن لوحة عرض E5 AMOLED قياس 8.03 بوصة بمعدل تحديث 120Hz تدعم تقنية LTPO لتوفير معدلات تحديث ديناميكية بدقة 2K. الشاشة تدعم مرئيات +HDR10 وتدعم تدرجات لونية DCI P3 بنسبة 113%.

أما بالنسبة لشاشة الغطاء الثانوية فهي عبارة عن لوحة عرض AMOLED بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz ودعم مرئيات +HDR10 وتدعم نسبة 100% من تدرجات ألوان DCI P3. وقد بلغت نسبة العرض إلى الارتفاع 21:9

كل من الشاشة الداخلية القابلة للطي وشاشة الغطاء الخارجية تحتويان على فتحة ثقب من أجل كاميرا الصور الشخصية والتي تعمل بدقة 16 ميجابكسل.

مواصفات Vivo X Fold

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 1 SoC والذي يحتوي على وحدة المعالجة الرسومية المدمجة الرائدة Adreno 730 مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت من النوع LPDDR5 وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256/512 جيجابايت من النوع UFS 3.1.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 4600 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 66 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 وات ويمكن شحن الهاتف من 0 وحتى 100% خلال 37 دقيقة فقط.

الكاميرا

تم تطوير الكاميرا بالتعاون مع شركة Zeiss الرائدة في التقنيات البصرية من أجل ضبط ومعايرة وإعادة إنتاج الألوان. يحتوي الهاتف على مستشعر رئيسيSamsung GN5 بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.75 مدعوماً بتقنية التثبيت البصري OIS.

يوجد أيضاً عدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 114 درجة بفتحة عدسة f/2.2 مدعومة بنظام التثبيت البصري OIS. جنباً إلى جنب مع عدسة بورترية بدقة 12 ميجابكسل وعدسة منظار بدقة 8 ميجابكسل قادرة على التقريب البصري بمعدل 5x أو التقريب الرقمي بمعدل 60x.

السعر والتوفر

سعر نموذج 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت بسعر 1413$ دولار أمريكي تقريباً

سعر نموذج 12 جيجابايت راك + 512 جيجابايت بسعر 1570$ دولار أمريكي تقريباً

سيكون الهاتف متاح للبيع في الصين اعتبارًا من يوم 22 أبريل وهو متاح في الوقت الحالي في الصين من أجل الطلب المُسبق وسيكون متوفر باللون الأزرق والرمادي.