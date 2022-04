الصيام فرصة وقائية وعلاجية￼

صيام شهر رمضان فرصة وقائية

أثناء فتره الصيام، التي تمتد من بعد آذان الفجر وحتى آذان المغرب، يعتمد الجسم في طاقته وحاجته على سكر الجلوكوز وعلى وجبه السحور، إلا أن تلك الوجبة لا تستطيع توفير هذه الطاقة والسكر إلا لساعات معدودة بعدها يجد الجسم نفسه مضطرا للاعتماد على الطاقة.

وسكر الجلوكوز من المواد السكرية والدهنية المخزونة في أنسجه الجسم. وبهذه الطريقة يتم حرق السكر والدهون المخزونة وتخليص الجسم من السموم المتراكمة.

وبديهي أن يبدأ الجسم أولا باستهلاك الخلايا المريضة أو التالفة أو الهرمة، وبعد الصيام، ومع تناول الإفطار يتجدد بناء هذه الخلايا بخلايا جديدة تعطي الجسم قوة ونشاطاً وحيوية.

الصيام يُجدد الشباب ويزيد حيوية وعمل الخلايا:

شهر رمضان فرصة حقيقية لتجديد الشباب وزيادة حيوية وعمل الخلايا، وذلك لأن الصوم يؤدي إلى تأثيرين مهمين هما:

أثناء استهلاك الجسم للمواد المتراكمة منه أثناء فتره الصيام فان من بين هذه المواد المتراكمة: الدهون المتراكمة والملتصقة بجدران الأوعية الدموية، فيؤدى ذلك إلى إذابتها تماما كما يذيب الماء الثلج، وبالتالي زيادة تدفق الدم خلال هذه الأوعية وزيادة نسبة الأكسجين والغذاء الواصل إلى الخلايا عبر هذا الدم، وبالتالي تزداد حيوية وعمل الخلايا، لذلك نرى أن الشخص الذي يحافظ على الصيام تقل إصابته بمرض تصلب الشرايين، وتتأخر عنده علامات الشيخوخة.

انتهاء وتحلل الخلايا التالفة واستبدالها بخلايا جديدة ونشطة يزيد من عمل وقوة وظائف الجسم المختلفة، لذلك يشعر الإنسان بعد انتهاء شهر الصوم بنقاء جسمه وزيادة طاقته وصفاء نفسه.

صيام شهر رمضان فرصة علاجية

يعتبر الصيام علاجا فعالا، أو مساعدا، لكثير من الأمراض، ومن بين هذه الأمراض الذي يؤثر في شفائها وعلاجها الصوم تذكر الآتي:

أمراض الحساسية:

بعض أمراض الحساسية تزيد بتناول أنواع معينة من الأطعمة، بعضها معروف مثل السمك، البيض، الشيكولاته، الموز، والبعض الآخر غير معروف. وأثناء الصيام يستريح الجسم من هذه الأطعمة، وبالتالي يشعر مرضى الحساسية براحة كبيرة مع الصيام.

حب الشباب والبشرة الدهنية والدمامل والبثور والتهاب الثنايا:

حب الشباب وغيرها من الاضطرابات الجلدية تزداد بالوجبات كثيرة الدهون، وهذه الأمراض تتحسن كثيرا بالصيام.

أعراض وعلامات فشل القلب:

وذلك لأن الصيام يقلل من شرب السوائل ويقلل من تناول الأغذية، إضافة إلى أن إذابة الدهون من الأوعية الدموية يحسن من عمل القلب وبالتالي يقلل من أعراض مرض القلب عند المصابين به.

السمنة أو زيادة الوزن:

يعتبر شهر رمضان طبيب تخسيس مجاني وفرصة عظيمة لذوي الوزن الزائد بشرط أن يتم الالتزام بشروط شهر رمضان الصحية، كالاعتدال في الأكل وزيادة الحركة والإقلال من النوم والكسل.

مشكلات الجهاز الهضمي:

مثل زيادة الحموضة والقولون العصبي وعسر الهضم وانتفاخات البطن، ذلك لأن امتناع الشخص الصائم عن الأكل والشرب طوال فترة الصوم يعطي فرصة لعضلات وأغشية الجهاز الهضمي لأن تتقوى ويزداد عملها وحيويتها.

كما يلعب العامل النفسي دوراً كبيرا في شفاء بعض علل الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي وذلك نتيجة لما يسببه شهر رمضان من السعادة والبهجة و طمأنينة النفس وهدوء البال.

