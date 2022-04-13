هاتف Galaxy Z Fold 4 قادم بمفصلة جديدة أكثر نحافة وأخف وزناً!

هاتف Galaxy Z Fold 4 هو أحد هواتف شركة سامسونج القابلة للطي التي من المقرر أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال العام الجاري. وبناءً على آخر التقارير، فمن المحتمل أن يأتي الهاتف الجديد بمفصلة جديدة أكثر نحافة وأخف وزناً.

هاتف Galaxy Z Fold 4 قادم بمفصلة معدنية أرق وأكثر نحافة وأخف وزناً

هذه المعلومات قادمة إلينا من مُسرب شهير باسم Antony TheGalox على موقع تويتر والذي ادّعي في تغريدته أن هاتف Galaxy Z Fold 4 سيكون أول هاتف قابل للطي لشركة سامسونج بمفصلة واحدة.

الأخبار التي من الممكن أن تتسبب في إسعاد جميع الأشخاص ممن يرغبون في الحصول على هذا الهاتف في المستقبل القريب هي أن الهاتف لن يحتوي على مفصلة أخف وزناً وأقل سُمكاً فحسب وإنما ستكون أيضاً أقل تكلفة ولكنها ستكون أكثر متانة.

فإذا كانت هذه المعلومات صادقة، فهذا يعني أن كلا الطرفين سيربحان من وراء هذه الصفقة. وبناءً على بعض التقارير المُسربة فإن الشركة الكورية الجنوبية قررت الاعتماد على شركة KH Vatec كمورد رئيسي لمفصلة هاتف Galaxy Z Fold 4.

تخطط سامسونج من أجل إطلاق 13 مليون وحدة قابلة للطي خلال عام 2022 وذلك يشتمل على كل من Galaxy Z Fold 4 و Galaxy Z Flip 4 والمتوقع إطلاقهما في وقت ما خلال الربع الثالث من العام الجاري.

هذا الرقم ضخم جداً إذا ما قورن بعديد الوحدات التي تم بيعها من هواتف الجيل الحالي القابلة للطي والتي لم تتعدى 7 مليون وحدة حتى وقت كتابتنا لهذه التقرير. من الواضح أن شركة سامسونج تتوقع إقبال أكبر بشكل متزايد على هواتفها القابلة للطي للجيل القادم.

من المحتمل وصول الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي خلال الربع الثالث

إذا اتّبعت سامسونج نفس مخطط الجدول الزمني لإطلاق هواتفها القابلة للطي السابقة، فمن المتوقع أن يتم إطلاق كل من Galaxy Z Fold 4 و Galaxy Z Flip 4 خلال الربع الثالث من عام 2022 وتحديداً خلال شهر أغسطس ولكن تذكر أن هذه مجرد تكهنات وليست معلومات موثقة بشكل رسمي من قِبل عملاق التكنولوجيا الكوري.

لا أحد يستطيع أن ينكر أن شركة سامسونج هي وحدها من تبتلع سوق الهواتف الذكية القابلة للطي وهذا أمر طبيعي ومنطقي جداً نظراً لأنها الشركة الوحيدة التي تبيع هواتفها القابلة للطي في جميع أنحاء العالم على عكس الهواتف القابلة للطي التي تأتي من الشركات المنافسة أمثال شاومي وهواوي.

فعلى سبيل المثال إذا ما نظرنا إلى هاتف Oppo Find N أو Honor Magic V أو Xiaom Mi Mix Fold فسوف نجد أن هذه الهواتف الثلاثة مقتصرة فقط على السوق الصيني.

ربما تتغير الأمور بعض الشيء خلال العام الجاري، ولكن لا ينبغي أن نسبق الأحدث، علينا الانتظار لفترة زمنية أطول حتى نرى بأم أعيننا ما إذا كانت تخطط هذه الشركات لتوسيع نطاق نفوذها في جميع أنحاء العالم خلال الفترة القادمة.