ابل قد تطلق ذراع تحكم بالألعاب للايفون والايباد قريباً!

ابل تعمل حالياً على تطوير ذراع تحكم بالألعاب متوافق مع هواتف الايفون وأجهزة الايباد، وقد سجلت له بالفعل براءات اختراع ما يعني أن ابل تنوي غزو عالم ألعاب المحمول قريباً بملحقات وإكسسوارات جديدة.

براءات الاختراع الخاصة بجهاز التحكم بالألعاب سجلتها ابل بالفعل لدى مركز براءات الاختراع الأمريكي وكذلك لدى نفس الجهة في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعطي انطباعاً قوياً عن عزم ابل اقتحام مجال الألعاب المحمولة بإكسسوارات موجهة للاعبين.

الشكل الذي سيكون عليه ذراع التحكم بالألعاب سوف يأخذ عدة أشكال منها الشكل التقليدي الخاص بأجهزة البلايستيشن والإكس بوكس كأحد الخيارات المتاحة.

لدينا أيضاً شكل آخر مختلف يلتف حول جهاز الايفون والايباد بشكل يشبه أجهزة نينتندو سويتش، أما الشكل الأخير فسيكون عبارة عن أزرار تحكم وشاشة للكتابة أو عرض معلومات اللعب مثل نتيجة اللعب أو مستوى الصحة أو أي شيء يرغب المستخدم في تخصيصه. ميزة هذا الملحق أو الإكسسوار أنه يعطي المستخدم أكبر مساحة للعب على الشاشة.

اهتمام ابل بألعاب الأجهزة المحمولة يتنامى خلال السنوات الأخيرة مع توقعات بوصول عدد لاعبي الألعاب الإلكترونية إجمالاً إلى 3.7 مليار لاعب بحلول عام 2023.

قبل سنوات بدأت ابل بإطلاق منصة الألعاب الخاصة بها التي تعمل على الايفون والايباد وماك المعروفة باسم Apple Arcade ولا تزال تضيف إليها المزيد والمزيد من الألعاب.

براءات الاختراع التي سجلتها ابل يمكن أن تؤدي بنا في النهاية إلى تطوير ذراع تحكم بالألعاب بشكل كامل، أو قد تقوم ابل بإلغاء الفكرة تماماً بحسب ما تقتضيه الأمور.