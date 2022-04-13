نوكيا تقرر تعليق نشاطها في روسيا

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة نوكيا الفنلندية، بيكا لوندمارك، انسحاب الشركة من السوق الروسية بسبب الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

وقال إن الشركة تجد أنه من الصعب الاستمرار في روسيا في ظل الظروف الراهنة، وأشار إلى أن الشركة ستواصل دعم العلماء أثناء خروجها، وأكد عدم قدرته على تحديد مدة تعليق النشاط في روسيا.

جاء قرار نوكيا بعد يوم واحد من قرار منافستها إريكسون تعليق نشاطاتها في روسيا إلى أجل غير مسمى.

يُذكر أن مئات شركات التكنولوجيا أعلنت انسحابها من روسيا منذ بدء حربها على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، رغم إعفاء قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية من بعض العقوبات لأسباب إنسانية.

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