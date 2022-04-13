جوجل بلاي يحذف جميع التطبيقات التي تحاول مسح الهاتف بحثاً عن تطبيقات بعينها!

أعلن متجر جوجل بلاي بشكل رسمي أنه سيحاول منع التطبيقات من القدرة على مسح الهاتف بحثاً عن تطبيقات أخرى. جدير بالذكر أن شركة جوجل اتخذت بالفعل هذا القرار العام الماضي ولكن يبدو أنه لم يدخل حيز التنفير حتى الآن ومن الواضح أن هذا القرار جاء من أجل زيادة حماية خصوصية المستخدمين بشكل أفضل.

الآن، يبدو أن الشركة الأمريكية العملاقة تريد أن توفي بوعدها، حيث أكد موقع منتدى XDA Developers أن الشركة بدأت بالفعل في إزالة التطبيقات التي تحاول مسح ذاكرة الهاتف بحثاً عن تطبيقات أخرى من على متجر جوجل بلاي.

إذا كنت تتساءل عن كيفية حدوث ذلك فيجب أن تعلم أن هناك إذن أو يمكنك تسميتها بصلاحية تمنحها لبعض التطبيقات باسم QUERY_ALL_PACKAGES والتي من شأنها أن تسمح للتطبيقات بفحص ذاكرة الهاتف بحثاً عن التطبيقات التي قمت بتثبيتها على الهاتف.

بعبارة أخرى، تحاول التطبيقات معرفة ما هي التطبيقات المتواجدة الآن على ذاكرة هاتفك وهو الأمر الذي يمثل تهديداً على خصوصية المستخدمين.

ولذلك، تسعى جوجل إلى التأكد من حرمان هذه التطبيقات من القدرة على معرفة أي من التطبيقات المثبتة على هاتفك الأندرويد ولكنها لن تحرم جميع التطبيقات من هذه الميزة نظراً لأنه من الضروري لبعض التطبيقات الأخرى معرفة جميع التطبيقات المثبتة على ذاكرة الهاتف والتي من بينها تطبيقات اللانشر وتطبيقات النسخ الاحتياطي.

وقد أرسلت شركة جوجل بريد إلكتروني إلى جميع مطوري التطبيقات الذين يستخدمون سياسة / صلاحية QUERY_ALL_PACKAGES لكي تعلمهم بالقواعد الجديدة لمتجر جوجل بلاي.

جوجل تحذف التطبيقات التي تحاول معرفة التطبيقات المثبتة على ذاكرة الهاتف

طلبت جوجل من المطورين ضرورية “شرح سبب احتياجهم لهذه الميزة في تطبيقاتهم” ويجب أن يكون السبب مشروح من خلال وصف مكتوب ومقطع فيديو قصير.

من المرجح أن تبدأ جوجل في تنفيذ سياسة الحذف الجديدة ابتداءً من يوم 1 يونيو القادم وسوف تبدأ بإزالة التطبيقات التي لم يقدم مطوروها أي بيان توضيح بشأن سبب احتياجهم لهذه الصلاحية.

بالتأكيد هي خطوة إيجابية للغاية من شركة جوجل تجاه حماية خصوصية المستخدمين حتى وإن كانت هذه الخطوة متأخرة كثيراً ولكن كما نقولها دائماً “أن تأتي متأخراً خيراً من ألا تأتي على الإطلاق”.