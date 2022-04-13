أحمد حلمي يروج لفيلمه الجديد ببوستر غريب

بدأ الفنان المصري أحمد حلمي الترويج لفيلمه الجديد “واحد تاني” الذي سيُنافس فيه في موسم عيد الفطر من خلال نشره بوستر الفيلم على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر النجم المصري في البوستر بصورة غريبة، حيث كان ملفوفًا بورق السلفان، وعلق على البوستر بعبارة مميزة وفكاهية.

من جهة أخرى، قام تامر مرسي منتج الفيلم بنشر البوستر الرسمي له على حسابه في فيس بوك، والذي ظهر فيه أحمد حلمي وبطلة الفيلم روبي.

وفيلم “واحد تاني” من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وبطولة روبي، أحمد حلمي، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، أحمد مالك، ونور إيهاب.

يذكر أن فيلم “خيال مآته” الذي عرض عام 2019 يعد آخر الأفلام التي قدمها أحمد حلمي.

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