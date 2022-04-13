مسابقة ابل للتصوير عن قرب – هذه هي الصور الفائرة!

أعلنت ابل اليوم عن الصور الفائزة في مسابقتها الدولية للتصوير عن قرب والتي انطلقت في وقت سابق من هذا العام.

في تلك المسابقة، شارك العديد من مستخدمي هواتف ايفون 13 برو وايفون 13 برو ماكس في المسابقة، لكونها هواتف الايفون الوحيدة التي تدعم التصوير بتلك التقنية حتى الآن.

التصوير عن قرب هو أحد المزايا الجديدة الحصرية في كاميرا هواتف ايفون 13 برو / برو ماكس وهو يتم من خلال الكاميرا واسعة المجال Ultra Wide Camera، إذ يتحول وضع التصوير تلقائياً إلى وضع Macro عند تقريب الكاميرا من الجسم المراد تصويره (على مسافة 2 سنتيمتر تقريباً).

قام المشاركون بإرسال الصور لآبل على البريد الإلكتروني المخصص للمسابقة، أو نشرها على الإنترنت عبر هاشتاج ShotoniPhone# و iPhonemacrochallenge# على مواقع تويتر و ويبو و إنستاغرام في الوصف أو “الكابشن” الخاص بالصورة عند نشرها.

تم قبول الصور التي تم التقاطها مباشرةً بواسطة كاميرا الايفون او التعديل عليها سواء عبر محرر الصور الافتراضي أو برامج تعديل الصور الأخرى، وقد استمرت المسابقة من نهاية يناير 2022 حتى منتصف فبراير.

باقة من خبراء التصوير الفوتوغرافي حول العالم قاموا بتقييم كافة الصور المشاركة في المسابقة، واختاروا 10 صور فائزة من دول مختلفة حول العالم: الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، الصين، إيطاليا، أسبانيا، المجر، وتايلاند.

الصور الفائزة نُشرت على موقع ابل الرسمي وحساب إنستاغرام التابع له، وسوف تستخدمها ابل في الحملات الإعلانية للشركة للشركة كالآب ستور والإعلانات المصورة.

لم تكشف ابل عن الجوائز المقدمة للفائزين لكننا نتوقع أنها جوائز قيمة، مادية وعينية، وإليك الصور الفائرة في المسابقة: