ستأتي ساعة سامسونج Galaxy Watch 5 Pro بأطول عمر بطارية ممكن!

بناءً على تسريبات عدة فمن المحتمل أن تُطلق شركة سامسونج ثلاثة ساعات ذكية جديدة خلال عام 2022. يُقال أنه بجانب كل من Galaxy Watch 5 و Galaxy Watch 5 Classic سيكون هنالك إصدار ثالث باسم Galaxy Watch 5 Pro.

ذكر المصدر “موقع Samsmobile” أن إصدار الساعة الذكية المميز سيحتوي على بطارية ضخمة. بالتأكيد هي لن تكون بنفس ضخامة البطارية على هواتف سامسونج جالكسي، ولكن على كل حال، سيأتي إصدار Pro من ساعة Galaxy Watch 5 ببطارية سعتها 572 مللي أمبير في الساعة.

تم التأكيد على صحة هذه المعلومات نظراً لأن شركة Safety Korea اعتمدت بالفعل ساعة ذكية جديدة تحتوي على بطارية بهذه السعة وتحمل الساعة رقم طراز EB-BR925ABY.

ستأتي ساعة Galaxy Watch 5 Pro ببطارية ضخمة

على الرغم من التحسن والتطور الذي طال ساعات سامسونج الذكية على مدار الأجيال الماضية إلا أن عمر البطارية كان أحد أبرز الأسباب التي تشكل مصدر قلق بالنسبة للمستخدمين.

حتى ساعتي الجيل الحالي Galaxy Watch 4 و Galaxy Watch 4 Classic تعانيان من عمر بطارية أقل من المتوسط إذا ما قورن بعمر البطارية على الساعات التي تخرج من الشركات المنافسة.

وعلى الرغم من تحول سامسونج إلى نظام WearOS الخاص بشركة جوجل واستبدال نظام TizenOS الخاص بشركة سامسونج إلا أن هذا الأمر لم يجلب الكثير من التحسينات عندما يتعلق الأمر بعمر البطارية.

من الواضح أن التحسين البرمجي لنظام عمل الساعة لم يساعد بشكل كبير في رفع كفاءتها للطاقة. ولكن يبدو أن الشركة الكورية تحاول إصلاح هذه المشكلة وهذا الأمر لن يحدث إلا من خلال الدعم المادي بواسطة بطارية أكبر في سعة الشحن.

خلال الأسابيع القليلة الماضية ذكرت العديد من التقارير أن سامسونج تعتزم إطلاق طراز ثالث مميز من ساعتها الذكية التالية بسعة بطارية أكبر بشكل ملحوظ وبالتأكيد هذه التقارير ترمي إلى طراز Galaxy Watch 5 Pro.

دعونا نوضح لكم بعض التفاصيل المهمة بخصوص سعة البطارية في طُرز ساعة Galaxy Watch 5 التالية. أولاً إصدار 40 مم من ساعة Galaxy Watch 5 يحتوي على بطارية سعتها 276 مللي أمبير في الساعة. وهذه السعة تمثل زيادة بنسبة 12% تقريباً مقارنة بسعة 247 مللي أمبير على ساعة Galaxy Watch 4.

أما بالنسبة لإصدار 44 مم من ساعة Galaxy Watch 5 سيحتوي على بطارية بسعة 397 مللي أمبير في الساعة بدلاً من 361 مللي أمبير في الطراز الحالي من Galaxy Watch 4 وهذه السعة الإضافية تمثل زيادة بنسبة 10% تقريباً.

ولكنه إصدار Pro من الساعة الذكية التالية الذي سيكون صاحب النصيب الأفضل حيث من المتوقع أن يحتوي على بطارية بسعة 572 مللي أمبير في الساعة وهذه السعة الضخمة تمثل زيادة نسبتها 100% تقريباً إذا ما قورنت بإصدارات ساعة Galaxy Watch 4.

على الرغم من أن هذه المعلومات ليست أكيدة بعد ولكن إذا كانت ساعة Pro فعلاً في مخطط الجدول الزمني لشركة سامسونج فمن الضروري أن نسمع عنها المزيد من التفاصيل خلال الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة.