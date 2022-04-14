إنتل تتعهد بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

أكدت شركة إنتل الأميركية تعهدها بخفض غازاتها المسببة للاحتباس الحراري إلى صفر بحلول العام 2040.

وقالت الشركة إنها ستَستثمر 300 مليون دولار لاعتماد الطاقة المتجددة والبحث عمليات كيميائية تخفّف انبعاث الغازات، وتحمي من التغير المناخي.

وأشارت إنتل إلى أنها سترقي المنشآت لتكون قادرة على تقليل الطاقة، وأكدت أن تصنيع الرقائق لن يطلق الكثير من ثاني أوكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى التي تحبس الحرارة من الشمس في الغلاف الجوي للأرض.

ويعدّ تعهد الشركة أحدث تعهد من شركة تكنولوجية عملاقة حول خفض الانبعاثات الحرارية.

يذكر أن تقارير قدرت انبعاثات شركة إنتل في العام 2020 بثلاثة ملايين طن متري من ثاني أوكسيد الكربون، وهو ما يعادل الانبعاثات التي تنتجها أكثر من 646,000 سيارة كل عام.

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