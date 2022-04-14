تطبيق Switch to Android – تطبيق جوجل الجديد لنقل الملفات والبيانات من الايفون إلى الأندرويد!

قامت جوجل بإطلاق تطبيق جديد يساعد مستخدمي الايفون على الانتقال إلى الأندرويد بسهولة، التطبيق يُدعى Switch to Android وهو متاح الآن للجميع.

بحسب وصف التطبيق على متجر الآب ستور، فهذا التطبيق سوف يساعدك على الانتقال من الايفون إلى الأندرويد بسلاسة بدون أن تفقد ملفاتك وبيانتك المهمة على الايفون.

سوف يعمل تطبيق Switch to Android من جوجل على نقل الصور ومقاطع الفيديو وجهات الاتصال وغير ذلك من هاتف الايفون الذي تستخدمه إلى جهاز الأندرويد الجديد.

عملية النقل سوف تتم لاسلكياً عبر الوايفاي من الايفون إلى الأندرويد ولن تحتاج إلى أية كابلات أو توصيلات أو وجود جهاز وسيط مثل الحاسوب، إذ ستتم عملية النقل لاسلكياً فقط.

التطبيق أيضاً سوف يعرض لك بعض الإرشادات مثل إيقاف تشغيل iMessage حتى يمكن نقل الرسائل إلى الأندرويد ولا تفوتك أي رسالة من الأهل والأصدقاء.

كما سيرشك التطبيق لبعض الأمور الأخرى الهامة مثل كيفية الحصول على نسخة من صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك وباقي الملفات المخزنة سحابياً على حساب الآي كلاود الخاص بك.

هذا التطبيق من جوجل يأتي بعد سنوات من قيام ابل بإطلاق برنامج Move to iOS والذي على النقيض يساعد مستخدمي الأندرويد على الانتقال من الأندرويد إلى الايفون بسهولة ونقل ما يريدون من ملفات وصور وجهات اتصال وغير ذلك بطريقة لاسلكية أيضاً.

تطبيق Switch to Android متاح الآن للتحميل والتجربة من متجر الآب ستور مجاناً، ويمكنك تحميله من خلال هذا الرابط المرفق.