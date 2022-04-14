4 عملات رقمية جديدة ورخيصة لها مستقبل كبير في 2022

شهدت العملات الرقمية المشفرة خلال السنوات الماضية تضاعفًا في أعدادها وشهدت معظمها، وخاصة العملات الشهيرة منها، ارتفاعًا كبيرًا في أسعارها، الأمر الذي دفع معظم المستثمرين إلى البحث من جديد في الجيل الجديد لهذه العملات للتفتيش عن أفضل العملات الرقمية التي تملك مستقبلًا ممتازًا وتكون متاحة في الوقت الحالي بأسعار منخفضة أو مقبولة على الأقل. جعلت رغبة المستثمرين هذه من تلك العملات فرصة ذهبية لتكون استثمارًا ناجحًا ومربحًا يمكن الاستفادة منه في حال استمرت تلك العملات في تقديم أداء إيجابي خلال عام 2022.

تتراوح أسعار هذا النوع من العملات المطروحة في السوق ما بين 1 دولار إلى 5 دولارات كحد أقصى. وقد جذبت في الوقت نفسه عدد كبير من المتداولين والمستثمرين المبتدئين في سوق تداول العملات الرقمية. إذا كنت من الأشخاص الذين يرغبون ببدء تداول العملات الرقمية، نقدم لك في هذا المقال 4 عملات رقمية جديدة ورخيصة لها مستقبل كبير في عام 2022.

ما هي أفضل العملات الرقمية رخيصة الثمن المناسبة للاستثمار المستقبلي؟

قام بعض كبار المحللين في أسواق المال بتحديد مجموعة من العملات الرقمية التي تم إصدارها في وقت حديث نسبيًا والتي تشكّل فرصة رائعة للاستثمار، وذلك لأنها متوفرة بأسعار منخفضة، خاصة في حال تمت مقارنتها مع أشهر العملات الرقمية، مثل عملتي البيتكوين والإيثيريوم، وغيرها. لكن يجمع بعض المحللين على أن هذا الوضع لن يستمر طويلًا، إذ يتوقعون أن ارتفاع أسعار تلك العملات وزيادة قيمتها خلال فترة قصيرة. وقد اشتملت القائمة التي وضعها بعض أبرز المحللين على عدة عملات رقمية تملك مستقبلًا واعدًا، ومن أبرزها:

1. عملة SafeMoon:

يتم تصنيف عملة SafeMoon ضمن العملات الرقمية الحديثة، حيث تم إطلاقها في شهر مارس من عام 2021. وبالرغم من أنها عملة حديثة العهد، إلا أنها لاقت رواجًا شديدًا من قبل المستثمرين والمتداولين في الأسواق المالية العالمية. يعود ذلك الإقبال الكبير على العملة إلى تداولها بمتوسط سعر 0,000003715 دولار أمريكي فقط، ولكن مع توقعات بصعودها خلال فترة قصيرة. ربما يكفي أن تعرف أن عدد مالكي هذه العملة قد وصل حتى الآن إلى نحو 2 مليون شخص في غضون شهرين من إطلاقها فقط، كما أن قيمتها السوقية قد وصلت إلى 2,2 مليار دولار أمريكي.

2. عملة Enjin:

تعتبر عملة Enjin (ENJ) واحدة من العملات الرقمية المشفرة المشتقة من عملة Ethereum، وقد تم إطلاقها في الآونة الأخيرة بشكل مخصص بغرض دعم الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT). لقد لاقت هذه العملة رواجًا هائلًا وحصدت انتشارًا على نطاق واسع، وذلك بفضل ميّزاتها المتعددة، ومن أبرزها أنها متوفرة للشراء من خلال ثمانية أسواق مختلفة، بالإضافة إلى أنها تملك مستقبلًا ذهبيًا وتعتبر من أرخص العملات الرقمية ثمنًا، حيث يتم تداولها بمتوسط سعر يبلغ 1,37 دولار أمريكي فقط، بينما تصل القيمة السوقية الخاصة بها إلى مليار دولار أمريكي.

3. عملة NKN:

تعتبر عملة KNK إحدى العملات الجديدة التي تم طرحها مؤخرًا في عالم العملات الرقمية الذي يتخذ مركزه على شبكة بلوكتشين المتطورة والمُصممة لشبكة الإنترنت اللامركزية، بالإضافة إلى أنها تمكنت من حجز مكان لنفسها ضمن قائمة أرخص العملات الرقمية التي تملك مستقبلًا واعدًا، وذلك بفضل السعر الحالي لتداولها والذي يُقدر بحوالي 0,2933 دولار أمريكي، في حين وصلت القيمة السوقية للشركة المالكة لها، NKN، إلى 212 مليون دولار أمريكي.

4. عملة Cardano:

لا يمكننا القول بأن عملة كاردانو تعتبر من بين العملات الرقمية المطروحة حديثًا، حيث يعود تواجدها على ساحة العملات الرقمية إلى عام 2015. لكن كانت هناك توقعات خلال عام 2021 تشير بأن هذه العملة ستشهد تطورًا هائلًا وصعودًا بشكل ملحوظ. فمنذ بداية العام، وتحديدًا في شهر فبراير، اقتربت العملة من تحقيق أرباح بقيمة 30,7 مليار دولار أمريكي. يتم تداول عملة Cardano بسعر يعتبر معتدل بنسبة كبيرة يبلغ حوالي 1,07 دولار أمريكي. ومن أبرز العوامل المميزة لهذه العملة هو أنها مبنية على نظامي بلوكتشين، أحدهما متخصص في المعاملات العامة والآخر في العقود الذكية، الأمر الذي يمنحها قابلية أكبر للتوسع وينبئ لها بمستقبل مزدهر.

وفي الختام، وبعد أن قدمنا لكم قائمة بأفضل 4 عملات رقمية رخيصة لها مستقبل في عام 2022، يجدر التذكير أن معظم المستثمرين في العملات الرقمية هم من مالكي عملة البيتكوين بالإضافة إلى بعض العملات الرقمية الأخرى الرخيصة التي يتوقع لها المحللون مستقبلًا واعدًا في عام 2022. ومع أن العملات البديلة الرخيصة تعتبر استثمارات مغرية نظرًا للارتفاع المتوقع في سعرها مستقبلًا، إلا أنها تنطوي على مخاطرة أعلى مقارنةً بعملة البيتكوين، وذلك لأن البيتكوين عملة راسخة تملك دعمًا مؤسسيًا، مما يجعل انهيارها أمرًا غير وارد حاليًا. ولكن قد لا تتمكن العملات الرقمية الرخيصة التي تتمتع بآفاق محدودة من تحقيق نمو طويل الأجل، لذلك سيكون من الأفضل لك أن تقوم فقط بالاستثمار فيها بالأموال التي يمكنك تحمل تكبد خسارتها.