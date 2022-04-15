ايلون ماسك يُقدّم عرضاً لشراء توتير بقيمة 43 مليار دولار

أعلن الملياردير الأمريكي ايلون ماسك -الخميس- عن نيته لشراء منصة التواصل الاجتماعي تويتر، مقابل 54.2 دولار للسهم أي ما يعادل 43 مليار دولار.

وطرح ماسك عقب ذلك استفتاءً عبر حسابه بموقع تويتر، عرضه على متابعيه ما إذا كانوا يؤيدون الخطوة الجديدة أم لا، حيث يُشكّل إجمالي القيمة المطروحة لشراء منصة التواصل ذات الشعبية الواسعة 16% من إجمالي ثروة ايلون ماسك، البالغة 273 مليار دولار حتى الخميس.

وبحسب وكالة”سي ان بي سي”، فإن الإدارة العليا لتويتر ستعقد اجتماعاً طارئاً الساعات المقبلة لدراسة العرض المقدم من رجل الأعمال الأميركي ايلون ماسك، الذي استحوذ قبل أيام على ما نسبته 9.2% من أسهم تويتر، الأمر الذي يخوله أن يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة، إلا أنه فضّل بقاءه كمستثمر فقط.

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